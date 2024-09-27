人民网伦敦9月24日电 （余颖）随着越来越多的中资企业出海寻求全球化机遇，中国律所加速国际化布局。23日，盈科伦敦律师事务所在伦敦举办开业典礼，中英法律界人士以及中英企业代表等一百多位嘉宾见证盈科新的启航。

开业典礼现场。活动方供图

据介绍，目前盈科海外直营机构覆盖了41个国家的53个国际城市，在欧洲已有11家办公室。盈科计划在2026年建设完成100家海外直营机构，并与国内121家分所，国外100余家国际合作法律服务机构实现“三个100”融合发展。未来盈科伦敦将充分利用“盈科全球一小时法律服务生态圈”，发挥其在英国的服务优势，积极拓展业务领域，为英国和欧洲区域客户提供全方位、高质量的一站式专业服务。

盈科律师事务所全球董事会执行主任、盈科国际创始合伙人杨琳表示，伦敦是全球重要的金融、商业和法律中心，盈科伦敦分所的成立将加深与国际律师同行的交流与合作，特别是在一些新兴领域和越来越复杂的国际监管环境下，与国际同行的合作更为重要。

中国驻英国大使馆参赞李鹏表示，律师行业对促进中英两国之间商贸投资和文化交流活动有着不可或缺的作用。目前，英国已成为中国在欧洲的第三大贸易伙伴、第二大投资目的地和第三大外资来源地，中国也是英国在亚洲最大的贸易伙伴，中英更加紧密的合作将为律师行业和盈科带来更多机会。

英国律师公会主席Nick Emmerson先生表示，英国的法律服务市场非常开放和国际化，目前在伦敦就有200多家来自于100多个不同国家的外国律师事务所的分支机构，欢迎盈科成为伦敦国际法律行业中的一员。英国中国商会副会长、中国联通（欧洲）运营有限公司总经理薛文霞女士介绍了英国中国商会的发展情况，以及其致力于促进中英经济贸易发展的宗旨，并表达了对盈科伦敦未来发展的祝愿。

论坛现场。活动方供图

当天开业典礼上，还举办了“扬帆英国，链接全球”论坛，四位行业专家围绕“外国律师事务所在伦敦的挑战与机遇”的主题，探讨了英国法律市场的竞争与监管环境对外国律师事务所在伦敦开展业务的影响，发表了各自的真知灼见。

(责编：于洋、杨牧)