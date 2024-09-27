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欧美同学会大讲堂暨留学人员庆祝中华人民共和国成立75周年座谈会在京举行

2024年09月27日08:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月26日电 （记者于洋）9月26日，以“贯彻党的二十届三中全会精神，为推进中国式现代化贡献留学人员力量”为主题的欧美同学会大讲堂暨留学人员庆祝中华人民共和国成立75周年座谈会在京举办。全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长丁仲礼出席并讲话。欧美同学会党组书记、秘书长李民主持座谈会。来自教育、科技、创新创业领域的6位留学人员代表作主题发言并进行交流访谈。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长丁仲礼出席并讲话。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长丁仲礼出席并讲话。主办方供图

丁仲礼在讲话中强调，广大留学人员要厚植爱国之情，不忘留学报国初心，始终与党和国家同心同向、同心同行。要砥砺强国之志，勇做民族复兴先锋，着力在科技自立自强上勇创佳绩。要发挥语言、人脉、渠道等优势，积极助力中外文明交流互鉴。要力践报国之行，担当时代重任，奋力书写为中国式现代化挺膺担当的留学人员篇章。

中山大学校长高松院士、北京大学工学院院长段慧玲院士等6位留学人员代表，围绕新中国成立75周年特别是新时代以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，结合各自工作领域，分享了在党和国家关怀下自己的成长经历和报国实践，表达了听党话、感党恩、跟党走，在新征程上再建新功的心声。

留学人员代表作主题发言并进行交流访谈。

留学人员代表进行交流访谈。人民网记者 于洋摄

座谈结束后还进行了对话访谈，受访留学人员围绕深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，抓住前所未有的机遇、迎接各种风险挑战，为建设教育强国、科技强国、人才强国贡献留学人员的智慧和力量进行了深入交流。大家纷纷表示，面对新一轮科技革命和产业变革，留学人员要发挥融汇中西、联通中外等独特优势，抓住国内产业发展机遇，积极投身到民族复兴、强国建设的历史伟业之中。

(责编：于洋、杨牧)

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