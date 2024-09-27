新华社洛杉矶9月26日电 特写｜在穿越时空的影像中感受“飞虎情谊”

新华社记者谭晶晶 黄恒

美国加州州立理工大学波莫纳分校的展览厅里，一幅幅珍贵的老照片，一段段震撼人心的影像资料，讲述着中美并肩抗战、开辟“驼峰航线”的故事，将人们带回80多年前那段战火纷飞的峥嵘岁月。

飞虎队飞行员莫尼中尉为保护云南祥云军民，献出年仅22岁的生命；为寻找飞越“驼峰”时失踪的美国飞行员吉米·福克斯和机组人员，中美不懈努力数十年；抗战胜利后，中美老兵多次跨越太平洋相聚……照片中的故事是中美两国人民患难与共、共护和平的缩影，彰显了二战期间两国人民经受血与火考验的“飞虎情谊”。

此次“飞虎归来格外亲”图文展活动是近日中国云南省赴美开展的文化交流活动之一。展览设有“保卫滇缅公路”“挑战飞行禁区”“两国人民长久友谊”等板块，通过图文展品清晰呈现飞虎队和“驼峰航线”由来，以及中美两国人民共同抗击日本侵略者的往事。

1941年，一大批美国青年飞行员在陈纳德将军的率领下，组成美国志愿援华航空队，来华抗击日本法西斯侵略，中国人民亲切地称这支部队为“飞虎队”。1942年，日军占领缅甸，切断了中国最后一条对外联系的国际通道。飞虎队员们冒险开辟了新的航线——驼峰航线。航线穿越喜马拉雅山，飞行难度极大，又有“死亡航线”之称，失事的飞机甚至形成了一道“铝谷”。

跨越山海，穿越时空，飞虎队故事犹如夜空中的明星，在历史长河中留下了不可磨灭的印记，也激励中美两国人民续写友好合作新篇章。

中国驻洛杉矶总领馆副总领事黄洪江在图文展期间举行的“飞虎·驼峰文化”主题交流座谈会上说，飞虎队精神代表着维护正义、捍卫和平的担当，铭刻着守望相助、患难与共的珍贵情谊。希望飞虎队精神能够在两国人民之间一代代传承下去，成为增进两国人民持久友谊的纽带，推动中美关系健康稳定发展。

在活动现场，一张张云南中小学生为飞虎队员手绘的卡片，传递着中国青少年对飞虎英雄们的敬意和问候以及传承飞虎队精神的决心：

“在历史的长河中，你们的英勇事迹，如璀璨星辰。在抗日的天空中，你们无畏生死，守护正义。”

“飞虎队的传奇故事如璀璨星辰照亮我们的心灵。愿我们的友谊永恒不变，如同飞虎队的精神般坚韧不拔。”

“我们要将飞虎队精神代代相传，这不仅是一种责任，也是一种信念。”

……

云南省赴美文化交流团团长赖勇表示，飞虎队的故事在云南深入人心，被赋予了更加深厚的情感内涵。云南人民通过保护和修复飞虎队遗迹，建立飞虎队纪念馆、驼峰航线纪念碑、飞虎小学等多种形式，深情缅怀飞虎队英雄，积极传承和弘扬飞虎队精神。这些举措不仅是对飞虎队历史的致敬，更是对中美友谊的珍视与呵护。

如今，云南省与美国已缔结7对友好省州或友好城市关系，人文交往密切、青少年交流活动频繁，为推动中美地方交流添砖加瓦。

加州州立理工大学波莫纳分校土木工程系副主任程文表示，我们在纪念飞虎队遗产的同时，应思考国际合作、友谊和相互尊重的重要性。“希望我们不仅被飞虎队的勇气感染，更要从他们为实现持久和平与友谊而奋斗的精神中得到启发。”

陈纳德将军外孙女、美国陈纳德航空军事博物馆馆长内尔·陈纳德·卡洛韦接受记者采访时表示，飞虎队的故事是美中两国人民守望相助、共护和平的象征。如果没有中国百姓的帮助，飞虎队不可能取得那么多显赫战绩。与中国人民携手作战是击退日军、取得最终胜利的关键。

卡洛韦说，美中关系是世界上最重要的双边关系之一。“希望两国以建交45周年为契机，进一步加强人文交流和各领域合作，密切留学生、企业家等社会各界交往，续写更多人民友好合作故事。”

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