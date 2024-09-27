新华社突尼斯9月26日电（记者黄灵 王一盛）为纪念中国与突尼斯建交60周年，中突人文交流论坛26日在突尼斯首都突尼斯市举行，两国官员、学者和当地中文专业学生等数百人参加了当天的活动。

突尼斯迦太基大学校长纳迪娅·穆祖吉在论坛开幕式上说，迦太基大学半个世纪前就开始与中国进行文化交流，隶属该大学的突尼斯高等语言学院已从事汉语教学几十年，每年都接收来自中国的留学生学习阿拉伯语。近年来突尼斯与中国大学间的交流越来越密集，为丰富两国人文交流起到了积极作用。

中国驻突尼斯大使万黎说，中国越来越多的高校与突尼斯高等教育机构开展学生互换计划和研究合作，两国还积极参加对方举办的艺术节、电影展、摄影展、考古研究等活动。两国的人文交流合作涵盖文化、教育、科技、旅游等各个方面，对增进两国人民的相互了解与信任发挥了重要作用。

万黎说，突尼斯是最早开设大学中文专业的阿拉伯和非洲国家之一，目前在26所高中开设中文课程，中方正准备在突尼斯开设第二家孔子学院。为推动落实中非合作论坛北京峰会成果，中国还将同非洲国家共同实施中非“文化丝路”计划和“广电视听创新合作计划”。

此次论坛由迦太基大学、迦太基大学孔子学院主办，两国参会学者将就中阿文明互鉴与文学翻译、构建人类命运共同体、中文国际传播等议题进行讨论。

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