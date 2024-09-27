新华社突尼斯9月26日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：在联合国利比亚支助特派团的推动下，代表利比亚冲突双方的国家最高委员会和国民代表大会26日在首都的黎波里签署协议，以结束利比亚央行危机。

联合国利比亚问题副特别代表斯蒂芬妮·库里说，该协议规定，协议签署一周内，国民代表大会将任命新的中央银行行长、副行长，并在新行长任命后的两周内任命央行董事会。国家最高委员会将对上述任命提出咨询意见。同时，该协议还包括有效管理利比亚央行及其运营透明度、独立性等有关规定。

库里在协议签署仪式上说，协议的签署标志着一个全新的开端。利比亚各方应在此基础上，通过包容性对话、参与合作解决其他悬而未决的问题，为其机构的统一和恢复合法性铺平道路。库里强调，应尽快重新开放油田生产、恢复石油出口。

控制西部的利比亚总统委员会8月12日发表声明，宣布更换央行行长。国民代表大会反对这一决定，称此举超出了总统委员会的职责权限范围。作为回应，利比亚东部政府宣布关闭其控制下的所有油田和港口。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和南部大部分地区，与民族团结政府在利比亚境内形成割据对峙之势。国家最高委员会是民族团结政府的咨询机构。

在联合国斡旋下，利比亚冲突双方2020年10月在瑞士日内瓦签署停火协议，并于当年11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致。此后由于种种因素，利比亚议会和总统选举被无限期推迟。

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