人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

苏丹武装部队在首都喀土穆发起进攻

2024年09月27日08:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗9月26日电（记者吕迎旭 张猛）喀土穆消息：据苏丹军方和目击者26日消息，苏丹武装部队当天向苏丹快速支援部队在首都喀土穆控制的多个地区发起进攻，双方爆发激烈冲突。截至目前，交战双方均未公布伤亡情况。

　　苏丹军方人士26日告诉新华社记者，苏丹武装部队当天对喀土穆市中心多个战略要地发起进攻，旨在将苏丹快速支援部队从这些地区驱离。该军方人士说，这是苏丹武装部队在喀土穆发动的最大规模的一次进攻行动。

　　一名目击者告诉新华社记者，喀土穆市中心当天响起剧烈爆炸声并升起浓烟。《苏丹论坛报》报道说，位于喀土穆市中心的阿拉伯市场、陆军总指挥部均传出枪炮声。

　　苏丹武装部队当天还出动战机配合地面行动。苏丹武装部队26日发布的视频显示，其作战部队穿过喀土穆的3座主要桥梁、进入阿拉伯市场。

　　苏丹快速支援部队26日在社交媒体发文否认苏丹武装部队取得战果。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约1.88万人丧生，超过1017万人流离失所。

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部