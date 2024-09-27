新华社开罗9月26日电（记者吕迎旭 张猛）喀土穆消息：据苏丹军方和目击者26日消息，苏丹武装部队当天向苏丹快速支援部队在首都喀土穆控制的多个地区发起进攻，双方爆发激烈冲突。截至目前，交战双方均未公布伤亡情况。

苏丹军方人士26日告诉新华社记者，苏丹武装部队当天对喀土穆市中心多个战略要地发起进攻，旨在将苏丹快速支援部队从这些地区驱离。该军方人士说，这是苏丹武装部队在喀土穆发动的最大规模的一次进攻行动。

一名目击者告诉新华社记者，喀土穆市中心当天响起剧烈爆炸声并升起浓烟。《苏丹论坛报》报道说，位于喀土穆市中心的阿拉伯市场、陆军总指挥部均传出枪炮声。

苏丹武装部队当天还出动战机配合地面行动。苏丹武装部队26日发布的视频显示，其作战部队穿过喀土穆的3座主要桥梁、进入阿拉伯市场。

苏丹快速支援部队26日在社交媒体发文否认苏丹武装部队取得战果。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约1.88万人丧生，超过1017万人流离失所。

(责编：徐祥丽、张悦)