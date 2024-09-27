记者9月26日从云南磨憨出入境边防检查站获悉，自中老铁路国际旅客列车开通以来，截至今年9月25日，中老铁路出入境旅客来源地已突破100个国家和地区。

9月25日，旅客在中老铁路磨憨站旅检大厅排队接受安检。（磨憨出入境边防检查站供图）

据统计，自2023年4月13日中老铁路国际旅客列车开行以来，截至今年9月25日，磨憨边检站共计查验国际旅客列车1260余列次，保障来自101个国家和地区的28.2万余名出入境旅客顺畅通关。

其中，验放外国籍旅客4.4万余人次，占比约16%。在验放的外国籍旅客中，出入境人数位居前五的外国籍旅客分别来自老挝、泰国、马来西亚、法国和新加坡，出入境事由排名前三的分别是观光旅游、探亲访友、会议商务。

据磨憨边检站介绍，开通以来，中老铁路国际旅客列车历经2次停靠时间压缩和3次票额增加，票额数量由最开始的250张增加至现在的370张，出入境人数从最初每日300人左右增长至700人左右。

“这次乘坐中老铁路列车从中国到老挝，体验感非常好。乘车过程中，每一步都安排得井井有条，也有工作人员引导。火车运行平稳，速度也很快。”德国籍旅客艾伯特·莱昂德拉在乘坐中老铁路出境老挝时说。（记者赵彩琳）

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