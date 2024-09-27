环球时报记者 尹野平 丁雅栀

“在中非合作论坛和共建‘一带一路’等机制引领下，非中合作正迈入新阶段。”莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦在接受环球时报记者采访时如是说。

“莫中两国传统友谊深厚，政治互信不断巩固，务实合作取得丰硕成果。”古斯塔瓦表示，多年来，中国一直是莫桑比克重要的投资来源国和主要贸易伙伴。“莫中两国在经贸、农业、能源、基础设施建设等领域开展一系列合作，给民众带来了实实在在的好处。”古斯塔瓦说。

2023年，中方发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”，以实际行动支持非洲发展繁荣。古斯塔瓦表示：“工业化、农业现代化、人才培养等是非洲国家现代化的关键领域，中方提出的举措为包括莫桑比克在内的非洲国家带来更多发展机遇。”

古斯塔瓦认为，莫桑比克从共建“一带一路”等中方倡议中受益匪浅。“中国企业修建的马普托大桥实现了莫桑比克人民的梦想，助力当地旅游、物流等行业发展，同时创造了许多就业机会，对区域一体化具有重要意义。”

截至目前，52个非洲国家以及非洲联盟与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，中国企业已在非洲各国累计参与新建和改造铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个……“非中高质量共建‘一带一路’促进互联互通，越来越多中国伙伴来到莫桑比克建设工业园区、开发清洁能源等，为我们的产品打开了更广阔市场，推动莫桑比克经济社会发展。”古斯塔瓦说。

在古斯塔瓦看来，中国始终在互相尊重、平等相待的基础上与非洲国家开展合作。“中国致力于与非洲国家实现共同发展，尊重非洲国家的需求和自主选择，从不将自己的主张强加于其他国家。”古斯塔瓦表示，一些西方国家所谓“债务陷阱”的论调是完全错误的，“中国对非洲的积极贡献有目共睹”。

“作为‘全球南方’重要成员，非洲和中国应该团结起来，共同维护发展中国家利益和发展空间。”古斯塔瓦认为，2024年中非合作论坛北京峰会为发展中国家团结合作力量搭建了重要舞台。“莫桑比克政府高度重视本次峰会，纽西总统率领由政府部长和商界领袖组成的代表团来华与会。”古斯塔瓦表示，峰会的举行进一步推动非中互利共赢、共同发展，谱写非中命运共同体建设新篇章，并有助于提升“全球南方”在国际事务中的代表性和发言权，共同促进世界和平发展，捍卫国际公平正义。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)