本报记者 万 宇 崔 琦

“中非合作论坛成立以来取得一系列重要成果，为非中关系增添新的内涵，为维护全球稳定与发展作出突出贡献。”埃塞俄比亚联邦政府新闻部部长拉格塞·图卢在接受本报记者采访时表示，在同非洲国家的交往中，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，尊重非洲国家自主选择的发展道路，从不干涉非洲国家内政，致力于同非洲实现互利共赢、共同发展。

图卢曾经在北京大学南南合作与发展学院就读，获得博士学位。谈及在北京求学的时光，图卢至今记忆犹新。“那段学习经历非常充实，让我收获良多，对我后来的工作和生活都产生了积极影响。”他说，其间他曾前往中国多地走访参观，对中国全面推进城乡、区域协调发展的举措印象深刻。“中国政府推进城市和农村、内陆和沿海地区的协调发展，同时重视高质量和可持续发展。”在图卢看来，中国共产党眼光长远、与时俱进，注重保持政策的连续性和稳定性。

“中国改革开放以来，经济社会快速发展，成为全球第一制造业大国，在人工智能、5G、航空航天等领域取得重要创新成果，同时实现了消除绝对贫困的目标，发展成就举世瞩目。”图卢认为，在实现现代化的道路上，中国是埃塞俄比亚等非洲国家的同行者，“中国走出了一条符合自身实际的现代化道路，这些发展经验为包括埃塞俄比亚在内的广大非洲国家提供了重要启示和借鉴”。

图卢表示，自1970年建交以来，埃塞俄比亚同中国的关系持续发展。2023年10月，两国宣布将双边关系提升为全天候战略伙伴关系，双方一致同意保持高层交往，增进政治互信，深化互利合作，更好地造福两国人民。“中国是埃塞俄比亚的主要贸易伙伴和投资来源国。两国在制造业、电信业和基础设施建设等领域开展了富有成效的合作，促进了埃塞俄比亚经济增长。”图卢说。

埃塞俄比亚是共建“一带一路”的重要参与方，中埃塞共建“一带一路”合作领域之广、成果之丰都走在中非合作前列。“参与共建‘一带一路’为埃塞俄比亚提供了重要的发展机遇。中国企业在埃塞俄比亚承建铁路、公路等多项基础设施项目，兴建工业园区，提供了大量就业岗位，有助于埃塞俄比亚实现工业化发展。”图卢表示，共建“一带一路”还促进了两国人文交流，通过成立孔子学院、鲁班工坊等，当地青年获得了更多学习成长机会。

图卢认为，2024年中非合作论坛北京峰会为非洲国家同中国就共同关心的全球性问题进行对话磋商提供重要平台，为推动双方务实合作提供有效机制，有助于增进非中相互理解、彼此支持，“为构建高水平非中命运共同体凝聚更多共识，为建设和平繁荣的世界作出新贡献”。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)