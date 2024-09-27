本报记者 韩 硕 周 輖

“从1996年第一次访华算起，我与中国结缘已近30年了。通达的交通网络、现代化的基础设施、快捷便利的移动支付……中国经济社会发展成果令人赞叹。”津巴布韦执政党津民盟新闻宣传书记、前驻华大使穆茨万古瓦在接受本报记者采访时表示，“中国发展经验给非洲提供了宝贵借鉴”。

2002年至2006年，穆茨万古瓦任津巴布韦驻华大使。此后，他又多次访华，走访过29个省区市，亲身感受到，在中国共产党领导下，中国各地发生的巨大变化。中国的国家治理能力给穆茨万古瓦留下深刻印象。“中国坚持和发展全过程人民民主，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，确保把每一项任务落到实处，践行让改革发展成果更多更公平惠及全体人民的承诺。中国的这些治国理政经验极具启示意义。”穆茨万古瓦说。

穆茨万古瓦惊叹于中国在科技领域取得的卓越成就。“中国不断塑造发展新动能新优势，在绿色能源和人工智能领域发展迅速。”穆茨万古瓦特别谈到，在粤港澳大湾区参观时，当地的研发创新能力、政府和相关部门为推动企业发展所提供的支持等，令他印象格外深刻。穆茨万古瓦认为，中国的科技成就也在惠及全球发展，“一些中国企业进入发展中国家市场，以优惠的价格提供领先的技术，让一度被数字发展‘边缘化’的非洲国家逐步融入互联网和数字发展的浪潮中，为当地民众工作生活带来很多便利”。

“津民盟与中国共产党长期保持着友好合作关系。多年来，双方在党际、政府、外交、文化等方面的交流愈加深入，互利合作成果丰硕。如今，两国合作进入新阶段，经贸往来更加密切，在卫生、能源、农业、基础设施等诸多领域合作取得积极成果，双方务实合作纽带越来越牢固。”穆茨万古瓦表示，作为全球第二大经济体，中国通过多种形式支持津各产业发展。近年来，中国企业积极来津投资，带来新技术和新理念，助力津开发新的绿色产业，促进本地配套产业链和服务业发展，激发了津巴布韦以及区域经济的发展活力。

穆茨万古瓦认为，面对当前复杂的国际形势，高质量共建“一带一路”将推动各国持续加强互利合作和互学互鉴，促进世界共同发展繁荣。“中企承建的尼亚比拉太阳能光伏电站等项目为津方带来了实实在在的经济和社会效益。”他说，中国一直致力于走和平发展道路，致力于促进共同发展，得到广大发展中国家的广泛支持。

“作为发展中国家，津巴布韦支持并欢迎中国提出的共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。”穆茨万古瓦表示，“在两国领导人的战略引领下，津中合作成为非中合作的典范。未来，期待双方不断加强高层交往，深化各领域务实合作，增进人文交流，推动津中全面战略合作伙伴关系进一步发展，将两党两国友谊提升至新高度，实现两国关系新的里程碑。”

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)