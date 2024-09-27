本报记者 沈小晓

“厄立特里亚和中国有相似的发展经历，价值观相融，愿景相通。两国关系健康发展，各领域合作富有成效，双边关系发展前景广阔。”厄立特里亚新闻部部长耶玛尼在接受本报记者采访时表示。

中国和厄立特里亚传统友谊深厚。自1993年建交以来，中厄始终相互信任、相互支持。2008年中国汶川发生特大地震后，厄立特里亚政府和人民慷慨解囊。去年苏丹内战期间，厄立特里亚为中国公民撤离苏丹提供了援助，中国也帮助厄立特里亚公民撤离苏丹。“这种相互帮助和支持，进一步加深了两国人民之间的深情厚谊。”耶玛尼说。

2021年11月，中厄两国签署共建“一带一路”谅解备忘录。“在共建‘一带一路’框架下，厄中两国联系更加紧密，开展了多元化合作，推动厄中关系迈上新的台阶。”耶玛尼表示，厄方希望同中方进一步深化基础设施、能源、海洋等领域合作。

今年8月，人民日报和厄立特里亚媒体在厄首都阿斯马拉共同开展“新时代中非合作”联合采访。这是中厄两国媒体首次在厄开展“新时代中非合作”联合采访。“媒体合作对促进厄中文化交流和相互了解有十分重要的意义。”耶玛尼表示，现在有一些媒体对包括厄立特里亚在内的非洲国家和全球南方国家的报道往往是扭曲的、刻板的，带有根深蒂固的意识形态偏见。“我们需要更客观、更真实、更平衡的叙事，讲述包括非洲国家在内的全球南方国家真实的发展现状、政策、愿景和面临的挑战。”

“我们希望扩大非中媒体合作，共同讲好合作故事，以媒体力量促进非中关系发展。”耶玛尼说，过去30年，他多次访问中国，每一次都感慨于中国在经济、社会、科技等各领域取得的巨大进步，“其他国家可以从中国式现代化发展历程中学到很多经验。”他同时也提到，各国应根据自身实际情况和所处的历史阶段来制定发展战略，“掌握自主权、自立自强始终是发展过程中至关重要且不可或缺的”。

中非合作是南南合作的典范。耶玛尼表示，非洲和中国占世界总人口的1/3。中国推动经济高质量发展，非洲自然资源丰富，人口红利明显，拥有巨大的工业发展潜力。“加强非中合作将助力非洲的工业化和现代化进程，构建高水平非中命运共同体，实现共同的发展目标，谱写非中友谊新篇章。”耶玛尼说。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)