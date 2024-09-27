本报记者 肖新新

2024金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛、“金砖机遇”青年交流对话会、“金砖国家文明对话”系列活动等近日在俄罗斯举行。来自金砖国家的与会代表认为，金砖国家自主选择发展道路，加强文明互学互鉴，共同走向现代化，可以更好引领全球南方现代化事业蓬勃发展，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

密切交流互鉴 推动共同发展

9月23日，由中共中央宣传部、中国外文局、《俄罗斯报》、俄罗斯中国友好协会共同主办的2024金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛在俄罗斯首都莫斯科举行。来自中国、俄罗斯、印度、巴西、南非、埃及、伊朗、阿联酋等金砖国家和新开发银行等的120余名代表围绕“金砖国家的现代化之路”主题展开研讨交流。

俄罗斯总统国际文化合作事务特别代表米哈伊尔·施维特科伊在开幕致辞中表示，以金砖国家为代表的全球南方国家均有各自社会、文化、经济等特性，在发展过程中应进一步加强国家治理经验交流，深化各领域互学互鉴，探索符合本国国情的发展道路。

俄罗斯《劳动报》副总编辑米哈伊尔·莫罗佐夫表示，中国式现代化是中国根据自身国情自主探索取得的重大成果，为其他国家提供了实现独立发展的全新路径选择。

“现代化并不等同于西方化。”巴西国家地理与统计局局长马尔西奥·波赫曼说，当前全球南北鸿沟不断扩大，金砖国家应坚持多边主义，维护全球南方国家共同利益，促进不同文明相互尊重和借鉴。

亚洲政党国际会议常委会联合主席、巴基斯坦参议院国防委员会前主席穆沙希德说，中国是引领全球创新的重要力量。中国式现代化取得了伟大成就，为广大发展中国家自主探索现代化道路带来了宝贵借鉴和启迪。

印度印中经济文化促进会秘书长穆罕默德·萨奇夫表示，金砖国家密切交流互鉴、加强对话合作，有助于携手迈向现代化，为应对全球挑战提供新方案，推动构建更加公正合理的国际秩序。

阿联酋趋势研究中心咨询部门主管阿卜杜拉·阿尔哈马迪表示，通向现代化的道路不止一条，世界上不存在唯一的现代化模式和标准。金砖国家可以借鉴彼此成功经验，通过互利合作实现各自现代化目标，推动更加包容和可持续的共同发展。

加强团结协作 完善全球治理

金砖国家自主选择发展道路不仅是各自国家发展需要，更是对完善全球治理体系和国际秩序的重要贡献。在2024金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛上，与会嘉宾围绕“全球治理的金砖力量”等议题，进行了务实且富有成效的交流。

埃中友好协会副会长、埃及前驻华大使麦吉迪·阿米尔说，金砖国家坚持独立自主地探索适合本国历史文化和现实发展的现代化道路，推动更多新兴市场和发展中国家实现共同发展。“金砖+”合作潜力巨大，将有力提升全球南方国家代表性和发言权，推动全球经济治理改革。

伊朗政府治理与政策研究中心国际部主任马吉德·阿夫沙尼认为，当今世界面临前所未有的挑战，金砖国家应反对单边主义，通过持续加强交流合作，携手应对各类困难和挑战，更好地实现共同发展进步。

伊朗政府治理与政策研究中心国际部高级研究员阿里·萨利希安说，寻找合乎自身历史、文化、国情的最优发展道路，是各国聚焦的关键问题之一。金砖国家通过各类双多边机制深化合作，有利于帮助更多国家应对全球性威胁，实现和平稳定和发展繁荣。

南非人文科学研究理事会金砖国家研究中心协调主任福内卡·阿普丽尔认为，金砖国家加强绿色能源开发利用和技术革新等领域合作，加快绿色低碳转型，对促进自身和全球可持续发展具有重要意义。各国应携手推动新能源等领域创新，促进绿色发展，为建设清洁美丽世界共同努力。

埃及智库全球未来研究论坛执行经理拉妮娅·海勒表示，金砖国家积极推动全球治理体系改革，在国际事务中发挥建设性作用，将为充满不确定性的世界带来更多确定性。

巴西圣保罗大学金砖研究中心研究员葆拉·布埃诺在视频发言中说，应对气候变化、粮食短缺等全球性挑战正变得愈发紧迫。金砖国家应加强国际合作，共同维护多边主义，完善全球治理体系，为实现联合国2030年可持续发展目标作出更多贡献。

金砖国家新开发银行前副行长保罗·巴蒂斯塔认为，在世界格局深刻变革、各种挑战层出不穷的当下，金砖国家在推动国际货币和金融体系变革方面的作用日益凸显，越来越多国家将金砖国家视为可以建立合作关系、共促经济社会发展的可靠伙伴。

拉紧人文纽带 促进民心相通

9月22日，《熊猫剧场》年度开播暨金砖国家影视文化交流活动在莫斯科举行，金砖国家媒体机构代表共同启动《熊猫剧场》“金砖展播季”；24日，在“金砖国家文明对话”系列活动上，来自金砖国家的政府官员、体育运动世界冠军、相关领域专家学者分享了金砖国家交流交往、务实合作的动人故事；25日，“金砖机遇”青年交流对话会在俄罗斯喀山举行，与会代表围绕“广泛凝聚青年力量 推动金砖务实合作”主题进行深入探讨，共同发布《金砖国家青年合作发展倡议书》……金砖国家持续深化人文交流、进一步拉紧人文纽带，携手续写相知相亲友谊新篇章。

俄罗斯中国友好协会第一副主席加林娜·库利科娃表示，《熊猫剧场》使更多俄罗斯民众深入感知和了解中国。金砖国家在传媒影视等领域开展更多活动，有利于汇聚人文交流力量，使各国合作更加紧密。

俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席安德烈·杰尼索夫认为，金砖国家广泛开展人文交流合作，有助于不断促进民心相通，为各国人民相知相亲注入新动力。

巴西—中国商业联合会市场总监卫特·穆拉表示，金砖合作机制为青年人才拓宽国际视野、提升竞争力带来机遇。金砖国家青年可在数字经济、科技创新、绿色能源等领域进一步加强对话交流，为推动金砖合作行稳致远贡献更多青年力量。

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰表示，金砖国家深化人文交流合作具有广阔空间，可在文学作品互译出版、媒体交流互访、地方交往等方面加强沟通，建立并用好各种对话交流机制，夯实彼此友谊与合作的民意基础。

南非中国问题专家谭哲理认为，金砖国家有着多元的文化，对自由平等、和平发展等价值目标有着共同愿景和追求。金砖国家加强人文交流，有助于维护世界和平稳定、促进共同发展繁荣。希望越来越多的人积极讲述丰富多彩、生动友好的金砖故事，为构建人类命运共同体增添“金砖力量”。

（本报莫斯科9月26日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 14 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)