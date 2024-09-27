本报纽约9月25日电 （记者李志伟）当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间与美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国商会、阿斯彭学会、亚洲协会、对外关系委员会的代表成员座谈交流。

王毅表示，今年是中美建交45周年。历经近半个世纪的波澜起伏，最重要的启示就是，两国应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是恶性竞争；应该言必信、行必果，而不是说一套、做一套。习近平主席关心和重视中美关系，他在深刻总结中美关系经验教训基础上，提出相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，是中方看待和发展中美关系的根本遵循。美方需要认识到，中国也有发展的权利。中国的发展对美国、对世界都是机遇而不是挑战。

王毅说，中美作为安理会常任理事国和世界前两大经济体，首先要力争中美关系实现稳定健康可持续发展，还应同国际社会一道，应对好当今世界层出不穷的全球性挑战。中美关系是一个发展演进的过程，需要持续不断地对话沟通，消除不必要的误解误判。希望美国各界有识之士都能为此做出努力，树立客观理性对华认知，增进彼此理解信任，为中美关系改善发展做出贡献。

美方人士表示，两国元首旧金山会晤为稳定美中关系发挥了重要作用。美中经贸联系密切，不可能也不应该脱钩。美国企业继续看好中国未来，愿抓住机遇，不断深耕和开拓中国市场。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 03 版）

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