人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅：美国等少数国家操弄人权问题不得人心

2024年09月27日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报纽约9月25日电  （记者李志伟）中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见联合国人权高专以及多国外长时表示，9月24日，在日内瓦举行的联合国人权理事会上，美国等少数国家借涉疆问题攻击抹黑中国人权状况。包括广大穆斯林国家在内的近80个国家当场宣读力挺中国的共同发言，还有20多个国家以不同方式表态，支持中方的正义立场，明确反对将人权问题政治化，反对以人权为借口干涉别国内政。100多个国家发出的清晰声音充分说明，美国等少数国家的政治操弄已经越来越不得人心。

　　王毅指出，美国等少数国家的做法再次向世人暴露了什么是双重标准。大家不禁要问，美国如此关心穆斯林的人权，为何不断在中东等地区挑起或支持战争，造成大量无辜穆斯林民众伤亡？为何对阿拉伯人民的历史不公视而不见，不支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国？为何不为实现加沙永久停火、全面撤军发挥应有作用？

　　王毅表示，广大穆斯林国家早已看穿了美国的伎俩，清楚美国不过是以人权为幌子，企图干涉中国和发展中国家内政。包括穆斯林国家在内100多个发展中国家在人权理事会上明确支持中方，不仅是为了维护中方的正当权利，更是为了维护国际公平正义，维护发展中国家共同权益，维护不干涉内政这一国际关系基本准则。

　　王毅强调，今年是新中国成立75周年，中国保护促进人权的成就举世公认，新疆的发展进步有目共睹。西方列强侵犯中国人权的历史殷鉴不远，没有资格居高临下当教师爷。我们愿意在平等的基础上与各国就人权问题进行交流。中国的大门向世界敞开，欢迎各国朋友到中国走一走，看一看。在事实面前，任何谣言谎言都将不攻自破，任何对中国的抹黑污蔑都不会得逞。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月27日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部