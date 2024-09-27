新华社纽约9月26日电（记者潘云召 杨士龙）当地时间9月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见爱沙尼亚外长查赫克纳。

王毅表示，爱沙尼亚是中国在波罗的海地区的重要合作伙伴。友好合作是双边关系的主旋律，这符合两国人民的共同期待，也是双方需要继续把握好的方向。中国和爱沙尼亚历史文化不同，所处环境不同，面临挑战不同，但这并不影响两国加强互利合作，服务人民福祉，不影响双方在尊重联合国宪章宗旨原则基础上共同维护国际和平安全。中方愿同爱沙尼亚不断增进相互信任，继续重视彼此在核心利益上的正当关切，为双边关系打牢政治基础、注入生机活力。作为欧盟重要成员，希望爱沙尼亚推动欧盟机构坚持自由贸易，坚持通过对话协商妥处分歧，推动中欧关系健康稳定发展。

查赫克纳表示，爱沙尼亚同中国有着悠久交往历史，保持着务实合作，明确坚持一个中国政策。赞赏中方强调尊重联合国宪章宗旨和原则。对于爱沙尼亚这样的小国来说，国际法和国际秩序就像核武器一样重要。爱沙尼亚高度关注乌克兰危机，重视中方立场，期待中方发挥建设性作用。

王毅指出，中国不是乌克兰危机的当事方，但一直以和平为念，积极劝和促谈，推动政治解决。中国奉行坚持原则、主持公道、追求和平的外交，对于所有热点问题，我们都主张通过对话协商寻求政治解决。乌克兰危机的当务之急是推动局势降温，防止战场扩大升级，这符合欧洲国家的利益。中国会认真履行作为安理会常任理事国的责任，继续做有利于和平的事。

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