人民网堪培拉9月24日电 9月23日，“云中锦书：我和中国的故事” 庆祝中华人民共和国成立75周年澳大利亚专场活动在堪培拉举办。

中国驻澳大利亚大使肖千出席活动并致辞。张舒惠摄

中国驻澳大利亚大使肖千出席活动时表示，今年是习近平主席成功对澳大利亚进行国事访问和中澳建立全面战略伙伴关系10周年。近年来，在双方共同努力下，两国关系逐渐回归正轨，呈现稳步向好的积极势头。中共二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，这将为中澳两国深化和拓展合作带来新机遇。中澳关系的基础在民间，始终有广泛的民意支持。今天举办的中央广播电视总台“云中锦书：我和中国的故事”澳大利亚专场活动，是一次对中澳友好故事的集中呈现。期待两国人民进一步加强人文交流，增进相互了解，共同推动中澳关系行稳致远。

中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄作视频致辞表示，在中华人民共和国成立75周年之际，中央广播电视总台启动“云中锦书：我和中国的故事”全球征集活动，60多个国家的朋友讲述的1600多个中外情缘故事伴随着一封封“云中锦书”纷至沓来。不同的文字传递着共同的情感，代表着世界各国情感与文化的深度融合，蕴含着各国人民对于和平与美好的深切向往，凝结着民间友谊跨越国界与时空的深厚力量。

澳大利亚旅游局东半球市场及国际航司业务执行总经理何安哲在活动上致辞。张舒惠摄

澳大利亚旅游局东半球市场及国际航司业务执行总经理何安哲表示，中国是澳大利亚国际游客的最主要来源国之一。中国的移动支付等高科技发展，给澳中两国旅游带来了诸多便利，两国在旅游领域的合作也将为增进澳中民众的相互理解发挥重要作用。

澳中友好协会堪培拉分会主席卡罗尔·基尔对中华人民共和国成立75周年表示祝贺。她指出，澳中友协长期以来致力于促进两国人文、教育等领域的交流，推动两国关系持续改善和发展。澳中友协见证了中国的飞速发展与巨变。

澳大利亚中国工商业委员会塔斯马尼亚州分会首任CEO马克·培根表示，他的父亲吉姆·培根生前曾作为澳大利亚塔斯马尼亚州州长访问中国福建，受到时任福建省省长习近平的接待。2014年习近平主席在塔斯马尼亚州参观访问期间，专程看望了马克·培根一家，令他们全家备受感动。作为澳大利亚工商界人士，他乐见中国新能源产业的飞速发展，加强与中国在新能源领域的合作将有利于澳大利亚的绿色产业转型。

《堪培拉时报》专栏作家兼澳大利亚“能力新闻网”总编尼古拉斯·斯图尔特结合他赴新疆采访的亲身经历表示，中国西北地区的发展成就让人印象深刻。每次去中国，都能感受到日新月异的变化，他对中国未来的发展充满期待。

澳大利亚汉学家马克林通过视频方式分享了他60年来在中国工作生活的所见所感。年逾八旬的他表示，自己亲眼见证了中国经济社会的巨大发展成就。中国对于澳大利亚不是威胁而是机遇，希望澳大利亚与中国进一步深化经贸等领域合作，成为好朋友、好伙伴。

器乐合奏《丝路之撒马尔罕》。张舒惠摄

活动现场，来自悉尼大学的艺术家表演了器乐合奏《丝路之撒马尔罕》。现场嘉宾还共同观看了“云中锦书：我和中国的故事”亚太地区精彩故事集锦。大家一致认为，新中国成立75年来取得了令世界瞩目的非凡成就，中国在全球治理与国际事务中扮演着越来越重要的角色，中国的发展给包括亚太地区在内的各国发展提供了新机遇、新动能。（张舒惠）

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