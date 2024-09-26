人民网北京9月26日电（记者李明琪）25日，由中国人民对外友好协会和中国俄罗斯友好协会共同举办的庆祝中俄建交75周年招待会在北京举行。中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠，中俄友好、和平与发展委员会中方主席夏宝龙，中国人民对外友好协会会长杨万明，全国人大常委会副秘书长胡晓犁，生态环境部副部长赵英民，俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫出席活动。

中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠（中），夏宝龙主席（右二），杨万明会长（右一）和莫尔古洛夫大使（左二）、大使夫人莫尔古洛娃（左一）在招待会上共切蛋糕。人民网记者 李明琪摄

李鸿忠在致辞中指出，中俄建交75年来，两国关系历经风雨，历久弥坚。新时代中俄关系高水平运行，归根结底在于习近平主席和普京总统把舵领航。中方愿同俄方一道，以两国元首重要共识为根本遵循，夯实战略互信基石，积极构建中俄互惠互利新格局，增进民心相知相通，共同维护世界繁荣稳定。

杨万明会长和莫尔古洛夫大使为10位中俄青年友好微视频创意大赛获奖代表颁奖。人民网记者 李明琪摄

莫尔古洛夫在致辞中表示，俄方愿同中方共同落实好两国元首重要共识，促进俄中关系不断发展。

庆祝中俄建交75周年招待会在京举行。人民网记者 李明琪摄

中俄两国各界代表约300人参加了招待会。

庆祝中俄建交75周年招待会在京举行。人民网记者 李明琪摄

招待会上，杨万明和莫尔古洛夫为10位中俄青年友好（微视频）创意大赛获奖代表颁奖。中俄两国青年艺术家为招待会献上了精彩纷呈的文艺演出。

庆祝中俄建交75周年招待会在京举行。人民网记者 李明琪摄

(责编：艾雯、杨牧)