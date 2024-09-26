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西班牙语版《中华传统经典养生术》在巴塞罗那发布

2024年09月26日16:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里9月26日电 （记者颜欢）当地时间 9月25日，由中国上海市气功研究所与西班牙格兰塔纳出版社联合出版的《中华传统经典养生术》新书发布会暨读者见面活动，在巴塞罗那“图书之家”书店举办。西班牙“知华讲堂”中医科主任拉法埃尔·德莫拉、格兰塔纳出版社社长凯亮思等西班牙各界友好人士近百人参加了当天的活动。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

本书总策划、总主编李洁向读者们介绍了此套丛书的创作背景、主要内容和主创团队。丛书汇集了易筋经、古音六字诀、逍遥功、八段锦、天柱导引功、松柔功、六合功和放松功等八种中国传统养生术，遵从中华传统文化特色和养生规律，图文并茂，配以视频展示，帮助西语地区的读者更好地理解“动中有静，静中有动，动静结合，身心兼修”的中国传统养生术要领。发布会结束后，主创团队与现场读者互动签售。发布会现场还展示《中华传统经典养生术》丛书之一的功法“八段锦”。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

据了解，丛书同步在墨西哥、秘鲁、智利、哥伦比亚、乌拉圭、巴拿马、阿根廷等地发行，将推进中医传统医学在西语地区的推广。

(责编：艾雯、杨牧)

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