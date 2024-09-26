人民网开罗9月26日电 （记者沈小晓）9月24日，中国驻厄立特里亚使馆、厄劳工和社会福利部和第17批中国援厄立特里亚医疗队在厄盲校共同举办义诊和捐赠活动。中国驻厄立特里亚大使李响、厄劳工和社会福利部部长鲁尔、社会福利司司长菲斯海耶、医疗队队长韩东明、厄盲校师生等100余人参加活动。

第17批援厄医疗队在厄盲校开展义诊。第17批援厄医疗队供图

李响在致辞中表示，中厄两国是心心相依的好兄弟、守望相助的好伙伴。开展义诊和捐赠活动，体现了中国人民对厄特人民的深情厚谊。使馆将继续同劳工和社会福利部开展合作，支持中国医疗队做好义诊活动，让厄人民更好享受到两国战略伙伴关系发展的丰硕成果。

第17批援厄医疗队在厄盲校开展义诊。第17批援厄医疗队供图

鲁尔高度评价厄中合作，对援厄医疗队开展义诊表示感谢，并全程陪同李响参观盲校。

第17批援厄医疗队在厄盲校开展义诊。第17批援厄医疗队供图

据悉，此次捐赠物品包含了书包、铅笔、笔记本等学习用品以及儿童常用药品。第17批援厄医疗队成员在学校内开展了细致入微的义诊活动，为孩子们进行了全面的健康体检，并为有需要的教职工和孩子们提供了专业的医疗咨询。

(责编：艾雯、杨牧)