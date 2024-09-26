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 专访｜中国人民对外友好协会会长杨万明：中巴合作将为两国人民带来更多实实在在的利益 

2024年09月26日13:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月26日电（记者符园园、张荣）中国人民对外友好协会会长杨万明日前在接受人民网专访时表示，中国与巴西建交50年来，两国友好根基更加牢固、双边关系意义更加重大、合作前景更加广阔，“两国在经贸、金融、农业、科技、航天等各领域的务实合作，必将为两国和两国人民带来更多实实在在的利益。”

中国人民对外友好协会会长杨万明接受人民网专访。人民网记者 张荣摄

中国人民对外友好协会会长杨万明接受人民网专访。人民网记者 张荣摄

务实合作成果丰硕

杨万明2018年至2022年期间曾担任中国驻巴西大使，见证了两国关系发展的许多重要时刻。回顾这50年，杨万明认为中巴关系发展有多个重要节点：1993年，巴西成为首个与中国建立战略伙伴关系的发展中国家。2012年，巴西又成为首个与中国建立全面战略伙伴关系的拉美大国。2023年4月，巴西总统卢拉来华进行国事访问，习近平主席同其举行会谈，双方发表关于深化全面战略伙伴关系的联合声明，推动两国全面战略伙伴关系迈上新的台阶。

自2009年以来，中国已连续15年成为巴西最大贸易伙伴，巴西是中国在拉美地区最大直接投资目的国。据中国海关统计，2023年中巴双边贸易额为1815.3亿美元，连续6年突破千亿美元。

杨万明说，过去50年，中巴两国在农业、能源、基础设施建设、航空航天、科技创新等领域的合作中取得丰硕成果，特别是经贸合作为两国关系稳定发展奠定了坚实物质基础。

携手并进前景广阔

今年11月，二十国集团（G20）领导人峰会将在巴西里约热内卢举办。不久前，巴西总统卢拉曾表示将在峰会后与中方举行双边会谈，探讨建立“长期战略伙伴关系”。

中巴分属东西半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家，双方在推动建立更加公正合理的新型国际秩序中扮演着重要角色。杨万明表示，两国在联合国、金砖国家、二十国集团等多边框架内密切协作，不仅促进了各自发展，也有力维护了广大发展中国家的共同利益。

不久前，党的二十届三中全会成功召开，围绕推进中国式现代化的目标，聚焦全面深化改革，做出了进一步完善更高水平对外开放的战略部署，“这将为中巴深化互利合作、实现共同发展带来新机遇。”杨万明说。

杨万明认为，巴西政府正在推进本国“再工业化”战略，推动科技创新、加快绿色低碳转型，这与共建“一带一路”倡议高度契合。当前，中国在光伏、储能、人工智能、物联网、5G、数字经济等新兴领域取得显著的技术优势。“未来，双方将通过合作，推动共建‘一带一路’倡议同巴西‘再工业化’发展战略实现进一步优势对接。”杨万明说。

他表示，今年是中巴建交50周年，是中巴关系承前启后、继往开来的重要节点。在两国元首战略引领下，双方政治互信将不断深化，合作前景更加广阔。

民间交往持续深化

担任中国驻巴西大使的三年里，当地开朗善良的人民、包容多彩的文化、壮阔迷人的风光给杨万明留下了深刻的印象，“如果用几个词来概括巴西的特点，我首先想到的是地大物博，其二是文化多元，其三是朝气蓬勃。”杨万明介绍，巴西拥有丰富的土地、矿产、森林、淡水及旅游资源，有着多民族融合的渊源，文化丰富而包容，整个社会朝气蓬勃，让人感受到巴西的发展潜力很大。

他指出，中巴两国文化交流有助于丰富各自人民的生活，有助于促进两国人民之间的相互了解，为两国友好关系稳定发展奠定坚实的民意基础。

杨万明介绍，未来友协将设计更多“小而美”的中巴民间友好交流项目，加强两国青年、智库、媒体、文化、体育交流，开辟更多高质量友好城市关系，推动现有友城合作向社区、学校、医院等基层单位下沉，提升双方民众对友城关系的知晓率、参与度和获得感，为两国关系持续健康发展不断增添新的活力。

今年适逢中国人民对外友好协会成立70周年。杨万明表示：“我们珍视那些为中巴关系开山铺路的老朋友，也期待中巴民间友好事业迎来更加多元的新朋友，希望两国民间交往更有温度，更具深度。”

(责编：艾雯、杨牧)

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