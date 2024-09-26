人民网斯德哥尔摩9月25日电 （记者殷淼）9月25日，中国驻瑞典大使崔爱民出席华为北欧创新峰会暨瑞典中国商会论坛。瑞典华为技术有限公司负责人常斌、瑞典中国商会会长李洪钟、中国驻瑞典大使馆负责经济商务事务的参赞康文及瑞、中企业代表70余人参加。

中国驻瑞典大使崔爱民出席华为北欧创新峰会并致辞。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民致辞时介绍了党的二十届三中全会全面推进中国式现代化建设、中国高质量发展和科技创新等情况，表示中瑞两国产业优势互补，在信息通讯、生物医药、人工智能、大数据等领域合作潜力巨大，鼓励更多瑞典企业到中国投资兴业，分享中国发展红利和超大规模市场。希望中瑞企业能够进一步增强交流互信、深化务实合作、实现互利共赢，不断推动中瑞经贸合作再上新台阶。

崔爱民在商会交流环节称赞各会员企业认真履行社会责任、积极推动两国人民友好，希望商会会员继续树牢责任意识、安全意识，加强团结协作，为促进中瑞经贸合作做出更大贡献。

与会人员参观了华为ICT最新技术产品展车路演，并就创新发展趋势、创新与实践融合等议题进行了交流。

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