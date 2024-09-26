人民网罗马9月25日电 （记者谢亚宏）9月23日，中国驻希腊使馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。希腊议会第一副议长普拉基奥塔基斯、外交部副部长科齐拉斯、发展部副部长拉普提、议会希中友好小组主席特拉加基斯等政要及希政府、议会、军队、经贸、教育、科技、文化、媒体等各界人士，各国驻希使节，旅希华侨华人、中资机构、留学生代表等500余人出席。

中国驻希腊大使肖军正发表致辞，向来宾们宣介党的二十届三中全会精神和中国经济总体平稳、稳中有进发展态势，呼吁欧委会响应欧洲经济界、环保界等呼声，与中方通过对话磋商妥善解决电动车加税分歧。肖军正介绍中希双边关系最新成果，表示在两国领导人的战略引领下，中希全面战略伙伴关系阔步前进，经贸合作硕果累，人文交流方兴未艾，互利合作和文明互鉴两大纽带持续巩固深化。中方愿同希方深入发展双边关系，助力各自国家繁荣富强。最后，肖军正向来宾们辞行，表示出使希腊是他外交生涯中的难忘岁月，感谢希腊各界朋友的通力合作，祝愿中希友谊万古长青。

科齐拉斯代表希腊政府热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，表示希中关系传统友好，近年来双边各领域合作蓬勃发展，尤其是经济、投资、旅游和文化成为四大重点合作领域。期待双方进一步挖掘合作潜力，凝聚更多合力助推各领域合作走深走实。

招待会现场气氛热烈友好，与会嘉宾欢聚一堂、畅叙友谊与合作前景。正在希腊访问的宋庆龄基金会和平天使艺术团带来合唱、舞蹈、武术和古筝、马头琴合奏等精彩表演，并以展台形式带来中国印刷、团扇、刺绣荷包、文房四宝等传统文化体验，广受来宾欢迎。同时，希腊3家汽车经销商在现场举办了一场特别的中国电动汽车展览，吸引宾客频频驻足观看和体验。

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