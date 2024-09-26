人民网罗马9月25日电 （记者谢亚宏）“从丝绸之路到爱琴海”摄影展近日在希腊摄影协会FIAP展览中心开幕。本次展览由希腊摄影协会主办，中希文明互鉴中心支持，国际影艺联合会希腊中心协办。

本次展览中的图片由周胜男和曹嫣然两位摄影师拍摄， 涵盖了南北极的自然风光、古老的历史遗迹以及现代社会的生活场景，用影像记录了中国与希腊两大古文明的交汇与传承。

中国驻希腊大使馆公参赖波表示，两位摄影师通过镜头展现了中希两国的自然景观和人文风情，搭建起了中希文化交流的又一桥梁。两国艺术家在本次展览中的交流与合作，正是民间艺术交流的最好体现。

中希文明互鉴中心指导委员会主席斯泰利奥斯·维尔维达基斯则从文化交流的角度进行了阐述：“中国与希腊虽相隔遥远，但在艺术和文化上有着深厚的渊源。通过这次展览，我们再次见证了两国文化的深度交融，也期待未来有更多这样的文化对话机会。”

希腊摄影协会主席基里亚科斯·科科斯为两位摄影师颁发了证书，并表示，这是协会第一次为华人摄影师举办个人展览。她们的作品跨越了国界和时空，以其独特的艺术表现力将中希两国的文化底蕴展现得淋漓尽致。

展览开幕式后举行了“中希古建筑摄影漫谈”沙龙，中国古建筑专题片编导于中宁先生和希腊著名摄影师范吉利斯·拉西亚斯、周胜男等中希三位艺术家通过深刻的文化对话，探讨了东西方古建筑的艺术与历史价值。

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