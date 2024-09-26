人民网罗马9月25日电 （记者谢亚宏）当地时间9月13日至19日，由意大利时尚与艺术文化协会主办，米兰中国文化中心承办，北京一行一线服装设计有限公司协办，米兰市第一行政区政府、米兰市政府、中国民族文化艺术基金会、北京市朝阳区人民政府外事办公室、时装艺术国际同盟、中央美术学院设计学院等支持的首届ACEW米兰时尚艺术文化周在国际时尚之都米兰隆重举行，为全球时尚、艺术与文化爱好者带来了一场视觉与创意的盛宴。

2024年，在马可·波罗逝世700周年和中意建立全面战略伙伴关系20周年之际，意大利时尚与艺术文化协会为纪念两国伟大的友谊，进一步深化双边关系发展，扩大双边在文化、艺术、教育、时尚、设计、手工艺等领域对话交流与互利合作的空间，携手中意两国机构在意大利米兰共同举办此次综合性文化交流活动——ACEW米兰时尚艺术文化周，用时尚设计语言向世界讲述中国故事，展现中国美学的生命力和独特风采，立体展示中国时尚、中国文化、中国发展的独特魅力。

首届ACEW米兰时尚艺术文化周以“无间相盈”为主题，由中国服饰品牌独立及联合秀演、时尚艺术交流展、中国艺术家主题沙龙、米兰—青年文化创新对话等多种形式及内容的交流活动组成，汇集了来自中国近20家服装设计师品牌和59位艺术家的数百件、套艺术作品，通过不同的创作视角和表现形式，展示当代中国时尚与艺术领域最新创意成果和当代中国设计师、艺术家对文化互鉴、可持续发展的深刻思考。

意大利时尚与艺术文化协会会长、米兰中国文化中心执行主任Leo Li表示，首届ACEW米兰时尚艺术文化周的成功举办，不仅向全球展示了中国文化艺术的多样性和创新力，也为中国相关领域从业者提供了新的合作机会。

意大利时尚与艺术文化协会执行会长、ACEW米兰时尚艺术文化周组委会主席刘嘉宏表示，成功举办ACEW米兰时尚艺术文化周，为体现两国深厚友谊，深化双方在艺术、时尚等领域的合作潜力具有积极而又美好的意义。今后每年都将定期举办ACEW米兰时尚艺术文化周活动，并努力将其打造成为中西方艺术与时尚领域多元文化交融和中外文明交流互鉴的重要平台和优势载体。

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