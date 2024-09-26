人民网曼谷9月25日电 （记者章念生、张矜若、白元琪）9月24日，中国驻泰国大使韩志强及夫人王欢在曼谷举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。泰国总理佩通坦、国会主席兼下议长万诺、副总理兼内政部长阿努廷、副总理兼能源部长披拉攀、国会副主席兼上议长蒙坤、中国侨商联合会会长谢国民、社会发展与人类安全部部长瓦拉乌、高教科创部部长素帕玛、农合部部长纳叻蒙、商业部长披猜、司法部长塔威、劳工部长披帕、工业部长艾格纳、泰国中华总商会主席林楚钦、泰国潮州会馆主席徐惠深等泰政、军、商、侨各界友人，各国驻泰使节、华侨华人、中资机构及留学生代表等逾千位来宾出席。

韩志强在致辞中表示，中华人民共和国成立75年来，在中国共产党领导下，沿着中国特色社会主义道路，中国实现了民族独立、人民民主、国家富强。

驻泰国大使韩志强在招待会上致辞。人民网记者 张矜若摄

韩志强强调，中泰是山水相连的好邻居、血脉相融的好亲戚、命运与共的好伙伴。近年来，尽管国际形势风云变幻，中泰两国始终守望相助，高层交往日益密切，各领域交流合作硕果累累，“中泰一家亲”深入人心。明年是中泰建交50周年，两国关系发展和人民友好必将迎来新的高潮，愿同泰国各界朋友们一道，沿着两国领导人擘画的方向，相互支持彼此的稳定发展与繁荣，共同维护国际地区和平发展，推动中泰关系更上一层楼，更好造福两国人民。

万诺热烈祝贺中华人民共和国成立75周年。他表示，泰中友谊源远流长，建交49年来两国外交关系与合作不断取得进展，并发展成为全面战略合作伙伴关系。今年泰中两国签署了互免签证协议，开启了“免签时代”，两国人民在贸易、投资和旅游方面的交流将更加密切。

泰国国会主席兼下议长万诺在招待会上致辞。普拉维 摄

招待会现场的“你好中国”展台吸引了众多宾客。人民网记者 张矜若摄

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