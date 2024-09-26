人民网巴黎9月25日电（记者尚凯元）9月24日，中国驻法国大使馆和常驻联合国教科文组织代表团在巴黎联合国教科文组织总部联合举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会暨中国残疾人艺术团《我的梦》特别演出。法国政界、工商界、军队、教育界、文化界友好人士，各国驻法使节，联合国教科文组织高官及各国常驻教科文组织代表等共900余人出席招待会并观看演出。

当晚活动在视障艺术家金元辉一首扣人心弦的钢琴曲《我的祖国》中拉开序幕。中国驻法国大使卢沙野发表致辞表示，很高兴同大家齐聚联合国教科文组织总部，共庆中华人民共和国75周年华诞。中法两国体育健儿在不久前的巴黎奥运会和残奥会取得了令人瞩目的优异成绩，在此向巴黎奥运会、残奥会的成功举办和两国运动员的精彩表现表示由衷祝贺。

卢沙野强调，今年是中国改革发展的大年，中共二十届三中全会部署了深化改革、推进中国式现代化的重大举措，尽管全球经济环境复杂，中国经济总体平稳、稳中有进，科技创新和绿色低碳发展取得丰硕成果。今年也是中法关系的大年，习近平主席成功对法国进行国事访问，两国在多领域合作深化，庆祝建交60周年的活动丰富多彩。今年更是国际格局深刻演变的关键一年，全球性挑战增多，“全球南方”力量壮大，中国坚定维护世界和平、推动全球发展，致力于构建人类命运共同体。

卢沙野还表示，中国在巴黎残奥会上的优异成绩得益于中国政府长期以来对残疾人事业的高度重视和持续投入。相信中国残疾人艺术团的演出在给大家带来精美艺术享受同时，更会引起我们对残疾人艺术家们自强不息、乐观向上精神的共鸣。

中国残疾人艺术团团长邰丽华用手语致辞道，17年前正是在联合国教科文组织总部，她作为中国残疾人艺术团代表被授予“和平艺术家”殊荣。17年来，艺术团肩负使命，怀抱梦想，走遍全世界103个国家和地区，同时不忘回馈社会，用演出收入支持海内外公益事业。如今，一代又一代中国残疾人艺术团演员为实现梦想而永不停歇、奔跑不止、逐梦未来。今晚残疾人艺术团将继续用舞蹈讲述美丽的故事，用音乐述说美丽的梦想，用特殊艺术传递和平友爱的理念。

残疾人艺术团精彩演出 人民网记者 尚凯元摄

整场演出共呈现了十余个精彩节目，涵盖多种艺术形式：既有京胡名曲《夜深沉》，也有萨克斯独奏《飞向月球》，既有优雅的芭蕾手语诗，也有意蕴悠长的中国古典舞，最后一支经典节目《千手观音》将演出的热烈气氛推向最高潮。观众纷纷起立，掌声经久不息。“这场演出不仅主题丰富、形式多样，艺术水准也极高，令人难以相信这些表演者都是身患残疾的艺术家，实在令人动容。”法国造型艺术家协会主席雷米·艾融观看完演出后对记者表示。

残疾人艺术团精彩演出。人民网记者 尚凯元摄

中国残疾人艺术团诞生于1987年，是我国唯一的国家级残疾人艺术院团，巡演五大洲103个国家和地区，成为我国出访国家和地区最多的艺术团体之一。据了解，此次亮相联合国教科文组织总部的“我的梦”——文明之美活动得到了中国对外文化集团有限公司“舞动中国”品牌的推动，被列入中法建交60周年系列活动。

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