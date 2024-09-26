从一个农民到菌草菇农场主，再到斐济蘑菇种植者协会主席，塞鲁瓦伊娅·卡布卡布对如今能够为当地社区和女性同胞作贡献而感到非常自豪。

卡布卡布是斐济奈塔西里省妇女乳业组织成员。2019年，她带领12名组织成员参加中国援斐济菌草技术培训班，初识菌草技术。

“对我们而言，这是一项全新的技术和一个未知的领域。未曾想一次邂逅，不仅为我和同伴们提供了新机遇，还改变了我们的人生，成就了我们的梦想。”卡布卡布说。

学成后，她带领当地妇女应用菌草技术种植菌草菇，协助指导这些妇女进行菇棚出菇管理。她们从中国援斐济菌草技术示范中心（以下简称“菌草中心”）领取菌袋后进行种植。在中国专家的帮助下，7到10天采摘和销售环节就可完成，并开始创造收入。“菌草菇栽培简便易学，见效快、效果好，这让我们十分惊喜。”在卡布卡布带动下，不少当地女性靠菌草迈出自立的第一步。

看好菌草技术的前景，卡布卡布开了一家小型蘑菇农场。她仍清晰记得，第一批蘑菇收获了2500斐济元（1美元约合2.2斐济元），她用这笔钱为家人购置了电器、锅、食物和衣服等。

随着收入增加，卡布卡布陆续为家里修建厕所、浴室，添置洗衣机，生活条件得到极大改善。她还花1600斐济元参加了一个乳制品管理培训班。她还把一些收入捐给社区清洁用水项目，以期能够解决困扰社区多年的无清洁用水难题。

2020年，突如其来的新冠疫情打乱了许多人的正常生活，但这并不能影响卡布卡布种菇的热情。她说，即便疫情期间，菌草中心依然坚持给农户送菌袋。卡布卡布还动员一些因为疫情失去经济来源的妇女，鼓励她们参与菌草菇栽培项目。

去年2月，在菌草中心支持下，奈塔西里省妇女乳业组织建立了菌草技术示范点，成员们不仅栽种菌草菇，还种植菌草作为奶牛的饲料。将鲜菌草切碎后与椰肉粉等混合喂养奶牛，可提供奶牛所需营养，还能保障奶牛健康繁殖。卡布卡布作为负责人，因此变得更加忙碌。

卡布卡布经常组织成员向社区宣传菌草技术，介绍菌草菇的营养和药用价值，呼吁人们注意健康饮食以提高免疫力、预防疾病。如今，她们已拥有很多忠实客户，包括一些大型超市、大学、驻斐国际机构等。

因为菌草技术，卡布卡布经历了许多、改变了许多，自身价值得到实现。去年底，卡布卡布当选为斐济蘑菇种植者协会主席，致力于充分开拓斐济的菌草菇市场。“菌草技术带给我们的不仅仅是经济利益，更是一种先进的可持续发展理念。”

据菌草中心项目组组长林兴生介绍，自2014年以来，中国在斐济已培训菌草技术人员2700余人，直接受益于菌草种植、菌草菇栽培、菌草养畜和菌草生态治理的农户达3000多户。

“我和我的同伴们都是菌草技术的见证者和受益者。”卡布卡布说。

（据新华社电 记者郭鑫惠）

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