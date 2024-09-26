图为一艘货轮缓缓驶离山东港口青岛港。

张进刚摄（新华社发）

世界贸易组织9月发布的《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为103，高于基准点100，比今年3月发布的100.6略有上升。该指数表明，2024年第三季度全球货物贸易保持复苏态势。

世界贸易组织同时指出，尽管晴雨表指数发出了积极信号，但由于地缘政治风险加剧、地区冲突持续、发达经济体货币政策转变以及出口订单减少，全球贸易前景仍然高度不确定。

多因素支撑全球货物贸易复苏

根据世界贸易组织新近发布的《货物贸易晴雨表》，在2023年通胀高企和利率上升导致贸易需求停滞之后，2024年第三季度全球货物贸易继续复苏。

这份《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为103，比今年3月发布的100.6略有上升。该指数表明，2024年第二季度和第三季度全球货物贸易额保持正增长。各成分指数中，汽车产品指数为103.3，集装箱运输指数为104.3，空运指数为107.1，出口订单指数为101.2，均高于趋势水平。电子元件指数为95.4，原材料指数为99.3，均低于趋势水平。报告指出，2024年第一季度全球货物贸易额同比增长1.4%，环比增长1.0%。近期数据显示，欧洲地区贸易增长弱于预期，其他地区贸易增长强于预期。

据悉，世界贸易组织自2016年7月起发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一次指数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平在接受本报记者采访时分析称，支撑2024年第三季度全球货物贸易保持复苏态势的因素主要有二：一是全球市场预期明显改善，多个发达经济体开启降息周期，这有利于提升市场预期、刺激投资；二是全球经济增长开始企稳。尽管乌克兰危机、巴以冲突等地缘政治危机仍在持续，但全球经济增长整体趋于稳定，这有助于增加产品需求、提升贸易增速。

国际货币基金组织7月发布的《世界经济展望报告》预计，今年全球经济增速为3.2%，和今年4月的预测值持平；2025年全球经济增速为3.3%，相较今年4月时的预测上调了0.1个百分点。报告指出，全球经济活动在今年上半年变得更加活跃，尤其是在科技领域。此外，报告还上调了今年新兴市场和发展中经济体的经济增速至4.3%，并指出今年以来，中国国内消费的复苏推动了经济增长，外贸出口的积极态势也给经济增长带来更多活力。

中国为全球贸易复苏作出重要贡献

近年来，中国贸易体量持续壮大，贸易结构不断优化，贸易伙伴更加多元，贸易结构日益均衡，成为推动全球贸易复苏的重要贡献者。数据显示，2023年中国进出口总值5.94万亿美元，连续7年保持全球货物贸易第一大国地位。

今年前8个月，在全球经济增速放缓、外需减弱的背景下，中国外贸仍保持稳定增长，展现出强大韧性和活力。日前，中国海关总署发布数据显示，今年前8个月，中国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。

“作为全球货物贸易第一大国、服务贸易第二大国，中国为全球贸易复苏作出重要贡献。”张建平指出，近年来，中国推进高质量共建“一带一路”，与150多个国家签署共建“一带一路”合作文件，其中绝大多数是新兴经济体和发展中国家。中国与这些国家在基础设施、投资等领域的合作，有助于带动贸易增长。此外，中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，不仅具有超大规模市场的需求优势，还具有产业体系完备的供给优势，在全球供应链和价值链上具有很高的组织协调效率。

目前，从地区来看，新兴市场成为中国外需重要增量。今年前8个月，东盟为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟贸易总值4.5万亿元，增长10%，占中国外贸总值的15.7%。同期，中国对共建“一带一路”国家合计进出口13.48万亿元，增长7%。此外，传统出口商品稳定增长、高新技术和高端装备制造出口增速显著、外贸新业态新模式快速发展成为中国外贸的显著特点。今年前8个月，中国机电产品占出口比重近六成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路、汽车和手机出口保持增长。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越表示，中国经济运行延续回升向好态势，国内市场消费需求持续恢复，为货物贸易进出口的良好表现提供了坚实基础。此外，随着外贸政策红利不断释放，科技创新带动产业创新，商品结构持续优化，均为贸易顺差的显著增长作出贡献。

全球贸易仍将面临诸多不确定性

世界贸易组织预测，今明两年全球贸易增长将逐步加快，全球商品贸易额将分别增长2.6%和3.3%。亚洲对今明两年全球贸易增长的贡献最大。据预测，2024年全球出口将增长2.9%，其中约1.3个百分点的增长由亚洲贡献；2024年全球进口将增长2.3%，其中1.9个百分点的增长由亚洲贡献。

张建平表示，根据相关国际机构预测，全球经济增速将于2025年趋于稳定，在此背景下，全球贸易复苏态势将得以延续。“同时需要关注的是，全球贸易仍将面临诸多不确定性。例如，地缘政治风险对全球贸易造成负面影响，红海危机和中东紧张局势带来航运路线中断、推高航运成本、延长航程、扰乱供应链等一系列风险。此外，个别国家采取贸易保护主义措施，也将阻碍全球贸易复苏。”张建平说。

分析普遍认为，得益于稳固的多边贸易框架和具有韧性的全球供应链，全球贸易复苏正在取得进展。与此同时，在保护主义抬头、航道受阻、美国降息等因素叠加下，全球贸易增长面临的挑战有增无减。

当地时间9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平。这是4年来美联储首次降息。

有分析指出，美国货币政策的外溢影响备受关注，其开启降息周期会影响全球贸易复苏。降息带来的汇率变动不仅会影响国际贸易的结算成本，还可能引发资本流动的加速和外汇储备的变动。美元贬值可能对其他与美国出口商品存在竞争关系国家的出口市场造成冲击，加剧贸易紧张局势。汇率波动可能影响跨国企业的盈利能力和投资决策，对全球供应链和产业链的稳定性产生影响。

此外，世界贸易组织、国际货币基金组织、经合组织等多个机构纷纷呼吁减少保护主义和贸易摩擦。

“为促进更包容的全球贸易并应对新的全球趋势，需加强有关国际合作。”世界贸易组织在近日发布的《2024世界贸易报告》中强调，应加强多边贸易体系，维持其开放性和可预测性；应促进服务贸易和数字贸易发展，制定透明和可预测的服务贸易和数字贸易规则，促进发展中国家有关基础设施建设和技能积累；应促进绿色发展，携手应对气候变化，支持发展中国家适应和减缓气候变化影响。

(责编：徐祥丽、张悦)