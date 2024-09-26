人民网迪拜9月25日电 （记者管克江）9月24日，“岁月如歌”第十一届阿联酋华侨华人春晚组委会在迪拜举行新闻发布会，介绍晚会策划方案和筹办情况。一场凝聚阿联酋华侨华人爱国情、展现中华文化魅力和促进文明交流互鉴的文化公益活动再次开启。

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞表示，阿联酋华侨华人春晚已经陪伴旅阿侨胞走过十多个春秋，被大家亲切地称为“迪拜春晚”“我们海外华侨华人自己的春晚”。这场“春晚”既是一场弘扬中华优秀传统文化的“盛宴”，也是一场抚慰游子乡愁的“及时雨”；既是一首歌颂伟大祖国发展成就的赞歌，也是旅阿侨胞书写中阿友好、树立大国侨民形象、讲好中国故事的生动例证。欧渤芊总领事高度肯定组委会在总策划兼总导演李冬霞带领下十年如一日坚持付出、共同努力，“迪拜春晚”节目质量不断提高，受众更加广泛，影响力显著提升。希望第十一届阿联酋华侨华人春晚能够彰显中国气度和风范，传播中华优秀传统文化，讲好中阿友好故事。

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。人民网记者 管克江摄

第十一届阿联酋华侨华人春晚组委会总策划兼总导演李冬霞表示，“迪拜春晚”能够越办越好，要感谢中华优秀传统文化的深厚底蕴，感谢新时代中国创造的历史伟业。祖国的繁荣昌盛是海外华侨华人充满自信自强的最大底气。阿联酋华侨华人将用好“迪拜春晚”这个平台，展示中华文化，促进文明交流，讴歌美好未来。

第十一届阿联酋华侨华人春晚组委会总策划兼总导演李冬霞介绍晚会筹备情况。人民网记者 管克江摄

活动上，“迪拜春晚”的演员代表、后勤服务人员、志愿者、赞助机构等纷纷发言，表达参加“迪拜春晚”活动给他们带来的获得感、幸福感：“阿联酋华侨华人春晚不仅是一次文化的盛会，更是中阿文化交流的重要平台”“这个舞台承载着海外华人共同情感的表达，诠释我们异国他乡生活的深切思考”“是什么力量让我们满怀激情地投入到华人春晚盛会？是欢乐！是温暖！是中华文化凝聚的力量！”

据透露，第十一届“迪拜春晚”的演员人数超千名，来自80多个国家和地区。晚会将首次在迪拜最大规模演出场地可口可乐体育场举行，现场可容纳1.2万观众。晚会压轴节目将由台上的200人合唱团和台下万名观众共同《歌唱祖国》。

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