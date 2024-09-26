新华社雅加达9月25日电（记者陶方伟 叶平凡）印度尼西亚总统佐科25日在新首都努山塔拉为首批外国投资项目举行奠基仪式。

佐科在奠基仪式上表示：“投资努山塔拉就是投资未来。外国投资者的到来说明，努山塔拉是一个非常有吸引力的投资目的地。”他强调，随着新首都建设的推进，基础设施和各种配套设施正逐步完善，将吸引更多海外投资者。

佐科说，新首都的开发不仅是修建基础设施，更是打造一个具备全球吸引力的国际化都市。目前包括五星级酒店、度假村、商场、办公楼等各类高端设施的建设正稳步推进，预计明年大部分项目将投入使用。

在配套设施建设方面，佐科表示，连接努山塔拉和东加里曼丹省石油重镇巴厘巴板的高速公路将于今年年底或明年中期竣工，届时两地间车程将缩短到40至50分钟。此外，努山塔拉机场建设也将在今年12月完成。

为纾解首都发展面临的难题、推动国家平衡发展，印尼政府2019年宣布把行政首都从雅加达迁至东加里曼丹省一处森林腹地。新首都努山塔拉建设工作于2022年年中正式启动，分五阶段开发，定于2045年完成建设，预计建成后人口将超过200万。

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