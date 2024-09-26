新华社柏林9月25日电（记者邰思聪 李超）德国总理奥拉夫·朔尔茨执政联盟成员德国绿党联合领导人奥米德·努里普尔和丽卡达·朗25日表示，由于该党在德国联邦州选举中失利且民意调查结果不佳，二人将辞去共同担任的绿党党主席职务。

德国东部图林根州、萨克森州和勃兰登堡州本月进行了联邦州选举，德国绿党在选举中得票数均不如上届，且在图林根州和勃兰登堡州得票率未超过5%的门槛，无法进入州议会。加上今年早些时间举行的欧洲议会选举中，德国绿党得票情况同样不如上届，导致该党在德国民调中支持率大幅下降。

努里普尔在新闻发布会上表示：“刚刚结束的勃兰登堡州地区选举结果表明，绿党正处于十年来最严重的危机之中。”

德国联邦政府发言人斯特芬·黑贝施特赖特25日表示，朔尔茨与上述二人合作密切且彼此信任，并对他们的退出感到遗憾。

据悉，新的绿党党主席将在11月中旬的绿党党代表大会上选举产生。

德国分析人士认为，虽然上述二人的辞职对德国联邦政府或在联邦政府中任职的绿党部长没有直接影响，但此举或将为德国政局带来更多不稳定性。

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