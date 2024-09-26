人民网约翰内斯堡9月25日电 （记者邹松）9月24日下午，中国驻桑给巴尔总领馆举行欢送第33期、欢迎第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队招待会，张明代总领事、桑给巴尔卫生部副部长哈桑、总司长阿穆尔、奔巴岛卫生署长阿里、《今日桑给巴尔日报》总编辑哈吉、全体第33期、34期医疗队队员、桑给巴尔卫生部、医院代表以及媒体记者出席会议。

张明表示，第33期援桑医疗队牢记使命，恪守职责，克服困难，与桑给巴尔医生并肩作战，救死扶伤，为桑给巴尔人民的健康作出突出贡献。希望第34期援桑医疗队牢记“不畏艰难、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国援外医疗队精神，在援外医疗工作中再创佳绩。张明还表示，总领馆将不断加强与桑给巴尔在公共卫生领域的合作，共同落实中非合作论坛北京峰会成果。

张明代总领事发言。主办方供图

第33期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆在发言中回顾在桑工作期间与桑医务工作者、当地民众结下的深厚友谊，感谢驻桑总领馆、桑卫生部及奔巴岛卫生署一年来提供的支持。第34期援桑给巴尔医疗队队长陈炜表示，第34期医疗队将继承和发扬援外医疗队精神，用专业知识和技能为桑给巴尔人民消除病痛、带来福祉，为中桑医疗卫生合作作贡献。

第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队与嘉宾合影。主办方供图

哈桑诚挚感谢中国政府多年来在医疗卫生领域对桑提供的无私援助，指出中国援桑给巴尔第33期医疗队的医疗援助工作帮助桑给巴尔提升了医疗卫生水平和能力，医疗队的情谊将永远铭刻在桑给巴尔民众心中。同时，热烈欢迎第34期医疗队的到来，期待桑给巴尔与中国进一步加强医疗卫生领域合作。

第33期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队与嘉宾合影。主办方供图

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