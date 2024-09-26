新华社布拉迪斯拉发9月25日电（记者王丽丽）由中国驻斯洛伐克大使馆、斯洛伐克文化部、中国国家电影局联合主办的中国电影节25日晚在斯首都布拉迪斯拉发拉开帷幕。

此次中国电影节是庆祝中国与斯洛伐克建交75周年的系列活动之一，将持续至28日，其间将展映《流浪地球2》《爱情神话》《长安三万里》《吾爱敦煌》《妈妈!》《奇迹·笨小孩》等优秀影片。

中国驻斯洛伐克大使蔡革在开幕式上致辞说，75年来中斯关系取得长足发展，人文交流为促进两国友好发挥了重要纽带作用。希望斯各界朋友通过电影了解多姿多彩、全面立体的中国，欢迎斯民众到中国旅游，亲身体验和感知中国人的生活和中国的发展。

斯洛伐克文化部国务秘书马里奥·马鲁什卡在致辞时表示，斯中长期合作关系丰富了双方物质和精神文化财富。近年来双方的文化交流不断加强，推动两国友好关系持续发展。

电影节开幕式上放映了中国影片《热烈》。当地观众阿尔兹贝塔表示，《热烈》展现的中国年轻人为追求梦想不懈努力的故事，让她深受触动。电影是增进两国人民相互了解最好的方式之一。

嘉宾和观众们还观看了纪录片《邬达克》的宣传片。邬达克是出生在斯洛伐克的匈牙利建筑设计师，他在上海设计的许多建筑作品被列为上海市优秀历史建筑。

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