人民网罗马9月26日电（记者郑彬）日前，中国驻米兰总领事馆在当地隆重举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。意大利伦巴第大区政府秘书长卡塔内奥、米兰省督斯加拉利亚、伦巴第军区司令塞佩、米兰市政府代表巴尔贝里斯、阿莱桑德里亚市等多位市长、伦巴第大区和米兰市议员等领区政要，驻米兰和伦巴第大区领团长克莱格以及多国总领事和各界友人，侨胞、中资机构、孔子学院和留学生代表300余人出席。

刘侃总领事在致辞中回顾了新中国成立75年所取得的巨大发展成就，解读以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的深刻内涵，重点宣介中国共产党二十届三中全会精神，强调中国共产党坚持全面深化改革、坚定不移扩大高水平对外开放、以新质生产力推动高质量发展的决心信心，释放中国以自身新发展为世界带来新机遇的积极信号。希望中意双方抓住全面战略伙伴关系建立20周年、马可·波罗逝世700周年历史契机，落实好两国领导人达成的重要共识，推动中意关系行稳致远。

卡塔内奥代表伦巴第大区政府主席方塔纳向中华人民共和国成立75周年致以热烈祝贺，并表示今年对意中两国关系具有重要历史意义。马可·波罗、利玛窦等友好使者曾为意中交流作出卓越贡献，当前双边合作已覆盖政治、经济、文化和科教等多领域，特别是两国贸易持续增长且蕴含巨大潜力。大区在意中关系中扮演重要角色，是中国投资者首选之地，当地企业愿抓住机遇，将更多“意大利制造”产品引入中国市场。卡塔内奥还积极评价华侨华人为大区发展所作贡献。

巴尔贝里斯议员转达了米兰市长萨拉对中华人民共和国成立75周年的热烈祝贺。强调今年是意中关系发展的重要一年，也是米兰与上海结为友城45周年。米兰还与广州、深圳、成都等中国多个城市保持频繁经贸人文交往。两国地方交流合作必将为意中关系发展注入新活力。

招待会上还播放了中国发展成就宣传片，华侨华人和留学生表演了精彩的文艺节目。嘉宾们盛赞中国的建设发展成就，并期待中国为世界和平发展贡献更大力量。

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