人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻埃及使馆隆重举办庆祝新中国成立75周年招待会

2024年09月26日08:21 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网开罗9月25日电（记者黄培昭、沈小晓）9月24日，中国驻埃及使馆举办国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年和中埃建立全面战略伙伴关系10周年、“中埃伙伴年”。埃及总理代表、通讯和信息部长塔拉阿特，众议院第一副议长萨阿德丁等埃政府、议会、军队、政党、文化、科教、媒体各界人士，外国驻埃使节及旅埃华侨华人、留学生和中资机构代表等逾千人出席。

中国驻埃及大使兼驻阿盟全权代表廖力强在致辞中介绍新中国成立75年来取得的伟大成就，回顾中埃建立全面战略伙伴关系10年来重要成果及“中埃伙伴年”亮点，宣介党的二十届三中全会和中非合作论坛北京峰会精神。廖力强强调，在习近平主席和埃及总统塞西共同引领下，中埃关系处于历史最好时期。我们愿同埃方不断深化战略合作，推动中阿、中非命运共同体建设和全球南方现代化热潮。

塔拉阿特代表埃及总理致辞，热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，盛赞中国发展模式和世界贡献，高度评价埃中合作硕果与双边关系典范作用，祝愿中国繁荣昌盛、埃中友谊长青。

招待会气氛友好热烈、喜庆庄重。现场举行中埃全面战略伙伴关系十周年纪念封发行仪式，并播放中埃关系“黄金十年”宣传片。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部