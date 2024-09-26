人民网开罗9月25日电（记者黄培昭、沈小晓）9月24日，中国驻埃及使馆举办国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年和中埃建立全面战略伙伴关系10周年、“中埃伙伴年”。埃及总理代表、通讯和信息部长塔拉阿特，众议院第一副议长萨阿德丁等埃政府、议会、军队、政党、文化、科教、媒体各界人士，外国驻埃使节及旅埃华侨华人、留学生和中资机构代表等逾千人出席。

中国驻埃及大使兼驻阿盟全权代表廖力强在致辞中介绍新中国成立75年来取得的伟大成就，回顾中埃建立全面战略伙伴关系10年来重要成果及“中埃伙伴年”亮点，宣介党的二十届三中全会和中非合作论坛北京峰会精神。廖力强强调，在习近平主席和埃及总统塞西共同引领下，中埃关系处于历史最好时期。我们愿同埃方不断深化战略合作，推动中阿、中非命运共同体建设和全球南方现代化热潮。

塔拉阿特代表埃及总理致辞，热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，盛赞中国发展模式和世界贡献，高度评价埃中合作硕果与双边关系典范作用，祝愿中国繁荣昌盛、埃中友谊长青。

招待会气氛友好热烈、喜庆庄重。现场举行中埃全面战略伙伴关系十周年纪念封发行仪式，并播放中埃关系“黄金十年”宣传片。

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