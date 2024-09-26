本报记者 陈尚文 赵益普

朱槿绽放，丹桂飘香。金秋的南国绿城，又一次迎来开放与合作的盛会。

9月24日至28日，第二十一届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“东博会”“峰会”）在广西南宁举行。以“亲诚惠容同发展，镶钻成冠创未来——促进中国—东盟自由贸易区3.0版建设和区域高质量增长”为主题，东博会和峰会集中展示了中国同东盟国家合作的最新成果，凝聚起合作共赢的澎湃力量，为促进区域经济一体化、谱写更为紧密的中国—东盟命运共同体新篇章作出贡献。

“中国的丰富经验和先进技术值得我们学习借鉴”

走进本届东博会展厅，热闹欢腾的气息扑面而来，泰国的热带水果、印度尼西亚的手工艺品、老挝的古树茶叶、缅甸的翡翠玉石、越南的南部黑巧克力……琳琅满目的商品和服务吸引了大量宾客驻足。

马来西亚是本届东博会的主题国。马来西亚展区正举办“榴莲与咖啡购物节”，个头饱满、颜色金黄的猫山王榴莲和香气浓郁的马来西亚白咖啡，引来一拨又一拨的参观者排队采购。展区工作人员吴善玲说，开展仅半天，已卖出数百盒白咖啡、白奶茶，榴莲展位也是人头攒动，展区内用于接待客户洽谈批发合作的小圆桌几乎没有空闲下来过。

本届东博会主展区共有2000多家企业参展，其中，东盟和区域外参展企业800多家，占比超40%。展期也由4天延至5天。东博会的热度是中国—东盟经贸合作日益紧密的体现。中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年是中国第一大贸易伙伴。截至今年7月，中国同东盟国家累计双向投资超过4000亿美元。

本届东博会首次设置战略新兴专题，新增数字技术展区、东盟高新产品展区等。“它真的可以飞吗？”“普通人可以乘坐吗？”在数字技术展区，参观者将一架智航载人飞碟飞行器围住，用手机拍照。据了解，这款由深圳智航无人机有限公司研发的飞行器可以水陆两栖飞行，在观光旅游、物流运输和救援中显示巨大潜力。此外，会翻跟头的机器狗、智能观光机器人等一系列硬核“黑科技”、高新技术成果令人应接不暇。

“科技创新引领生产力的进步，是全球发展趋势，也是包括泰国在内的东盟国家当前的施政重点。”泰国商业部副部长纳平通对战略新兴专题很感兴趣，他告诉记者：“新质生产力推动了中国的科技创新和绿色发展，中国的丰富经验和先进技术值得我们学习借鉴，这是双方合作新的机遇。”纳平通以新能源汽车为例说，“中国新能源车企进入泰国市场，在当地设厂投产，泰中新能源汽车领域的合作符合双方共同利益，也带动了泰国新能源汽车产业的发展。”

今年是中国—东盟人文交流年。目前，中国和东盟国家直航航班数每周2300多班。今年前8个月，中国公民前往东盟国家1620.5万人次，同比增长105.2%；东盟国家人员入境中国内地969万人次，同比增长113.1%。

来自文莱的旅游从业者乔治娜以专业观众身份专程来到南宁，希望借助东博会平台向中国民众和各国客商推介文莱的旅游资源。她表示会将在中国的见闻分享给大家，让更多文莱民众到中国走一走、看一看。“东盟国家和中国人员往来将进一步增进彼此了解，我希望能为此贡献一份力量。”

“在这里，我们了解到成熟的合作经验，感受到广阔的发展前景”

近年来，立足中国与东盟合作，着眼同世界各国分享合作机遇，东博会和峰会不断从服务10+1合作向服务《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）合作和高质量共建“一带一路”延伸，进一步做大开放“蛋糕”。

作为本届东博会的特邀合作伙伴，阿联酋参展并设国家馆。这是海湾阿拉伯国家首次担任东博会特邀合作伙伴，也标志着东博会“朋友圈”再次扩容。“阿联酋一直是中国在中东地区最大的贸易伙伴之一，同时也是东盟重要的合作伙伴。我们很荣幸参加并高度重视东博会，专门派出由政府官员以及私营部门人员组成的代表团与会。”阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫表示，在中国和东盟的共同推动下，东博会和峰会为与会各方增进互相了解、促进投资贸易“在彼此之间流动”搭建了舞台，这不仅有助于中国和东盟经济的可持续增长，还为全球经济复苏和发展注入活力。

巴基斯坦粉盐灯、斯里兰卡红茶、伊朗瓷器……本届东博会上，上海合作组织地方经贸合作示范区与上海合作组织秘书处首次联合亮相，展品覆盖所有成员国，“东博流量”与“上合元素”深度融合。上海合作组织秘书长张明高度评价上海合作组织与东盟签署合作谅解备忘录20年来取得的丰硕成果，表示上海合作组织将一如既往高度重视并全力推动与东盟在经贸、人文等领域合作，共同促进地区发展与繁荣。

同样首次参展的联合国工业发展组织展示了“中国巴马瑶族自治县大健康产业价值链的创新升级和全球化品牌建设以推动乡村振兴和经济多元化”项目。联合国工业发展组织副总干事兼执行干事邹刺勇表示，工发组织将推动在东盟框架内的区域合作，进一步促进东盟成员国之间的贸易和投资。

为了建设更加稳定、畅通、基于比较优势的区域产业链供应链体系，其间还举行了东盟与中日韩（10+3）产业链供应链对接大会。“RCEP以降低成员国间关税促进贸易，对助推区域高水平发展具有重要意义。”日本贸易振兴机构北京代表处所长小野寺修认为，各国企业面对面交流，通过富有成效的讨论促进协商合作。韩国大韩贸易投资振兴公社广州代表处首席代表李知勋建议，携手推动政府间合作、企业合作，将进一步推动东盟与韩中日之间产供链合作。

本届东博会和峰会还吸引了来自共建“一带一路”国家的20多个国际友城相聚南宁，共叙友谊、共谋合作。墨西哥米却肯州莫雷利亚市，以独具特色的辣椒油、奶酪等产品亮相“广西国际友城进东博”展区。莫雷利亚市市长阿方索·马丁内斯表示，中国搭台的国际盛会为远在拉美地区国家的客商提供了增强贸易关系、寻找市场商机、建立更多友谊的宝贵机遇，“在这里，我们了解到成熟的合作经验，感受到广阔的发展前景”。

“东盟国家与中国的合作将不断开花结果”

第八届东博会期间，中国与马来西亚签署中马钦州产业园合作文件，与2013年开园的马中关丹产业园相呼应，开创了中马“两国双园”国际合作新模式；作为第十二届东博会的重点推进项目之一，中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区开启中越游客跨境游新体验；第十四届东博会上，中国与老挝方商定共同建设中国—东盟信息港老挝云计算中心；第十九届东博会上，中方和柬埔寨方签署金边至巴域高速公路项目合作备忘录……一个个依托于东博会平台缔结的硕果，成为中国和东盟各领域务实合作越走越深、越走越实的生动缩影。

东盟秘书长高金洪表示，自首届东博会和峰会举办以来，东盟与中国之间的贸易和投资呈指数级增长，东盟和中国如今互为彼此最大贸易伙伴。东博会和峰会多年来为建设一个更加互联互通、充满韧性活力的地区奠定基础，有助于推动区域实现共同繁荣。

走过“黄金十年”“钻石十年”，开启“镶钻成冠”新阶段……本届东博会上，109个项目成功对接，其中包括16个国际经贸合作项目。峰会期间，中国—东盟商界领袖论坛、中国和东盟10国国家工商会会长联席会议等一系列活动围绕中国—东盟自由贸易区3.0版等凝聚共识，发布多项成果文件。

在越南副总理兼财政部部长胡德福看来，东博会和峰会为东盟国家企业带来合作机会，推动东盟与中国人民友好往来，凸显各国工商界对中国经济发展的信心。“聚焦促进东盟—中国自由贸易区3.0版建设和区域高质量增长，这是在新形势下地区经济体所做的战略选择，也将促进地区和世界和平稳定与繁荣发展。”胡德福说。

“我们选择开放，而不是保护主义；选择多边主义，而不是单边主义；选择合作而不是对抗，这是高质量发展以及互利包容的基础。”柬埔寨副首相兼内阁办公厅大臣翁赛维索表示，东盟—中国自由贸易区3.0版涵盖了数字经济、绿色经济等新合作领域，这将进一步助力东盟和中国达成共同发展繁荣的愿望，实现RCEP和其他双边贸易协定的愿景。

老挝副总理吉乔表示，共建“一带一路”为促进地区互联互通，提升贸易、投资和旅游便利化等作出了重要贡献。2021年老中铁路正式通车，成为老挝贸易投资、交通运输、旅游推广的重要优势。“老挝坚定支持中方提出的共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好‘五大家园’和三大全球倡议等。相信通过高效的合作机制，包括老挝在内的东盟国家与中国的合作将不断开花结果。”吉乔说，东盟与中国相互信任、相互尊重、友好互利，将共同创造有价值、有韧性、绽放出钻石般璀璨光芒的未来。

《 人民日报 》（ 2024年09月26日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)