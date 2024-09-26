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王毅出席安理会乌克兰问题高级别会议

2024年09月26日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报联合国9月24日电  （记者李志伟）当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席安理会乌克兰问题高级别会议。

　　王毅说，乌克兰危机已进入第三个年头。危机每延宕一天，都会给人民带来更多苦难，给地区造成更多破坏，给世界带来更多动荡不安。各方应以和平为重，以人民为重，真正致力于劝和促谈。在乌克兰问题上，安理会要做分歧矛盾的弥合者、求同存异的倡导者、共同安全的维护者、持久和平的建设者。

　　王毅就此提出三点主张：第一，要增强降温局势的危机感。第二，要增强劝和促谈的责任感。第三，要增强管控外溢的紧迫感。

　　王毅指出，中国在乌克兰问题上的立场一以贯之、清晰明确。习近平主席郑重指出，各国的主权和领土完整应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则应该得到遵守，各国的合理关切应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力应该得到支持。这是中方在乌克兰问题上的权威立场和根本遵循。我们同包括俄罗斯、乌克兰在内的各方保持接触，坚持不懈劝和促谈，为凝聚各方共识、推动政治解决乌克兰危机发挥了应有作用。任何在乌克兰问题上向中国甩锅推责、攻击抹黑的做法都是不负责任的，也是不会得逞的。

　　王毅强调，国际社会应当携起手来，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，为早日停火止战凝聚更多国际共识，为推动政治解决发出更多理性声音，为实现地区长治久安做出更多共同努力。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月26日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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