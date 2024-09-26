新华社联合国9月25日电（记者潘云召 邓仙来）当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见斯洛文尼亚副总理兼外长法永。

王毅说，斯洛文尼亚同中国传统友好，两国人民交往密切。我很高兴地告知斯方，中国政府决定给予斯洛文尼亚公民免签待遇，这对两国人民都是好消息，将有力促进双方友好交往，深化友谊和互信。斯洛文尼亚是欧盟重要成员，中方支持斯方担任本月安理会轮值主席国，愿同斯方一道，践行真正的多边主义，维护联合国和安理会权威，促进国际和平与安全。

法永表示，斯洛文尼亚同中国保持着良好双边关系，致力于继续加强对华合作。感谢中方宣布对斯公民实施免签，这对两国关系是一重大利好，将便利人员往来，促进经贸合作。当今世界面临很多挑战，各方需要加强伙伴关系，维护国际秩序和联合国宪章。作为安理会轮值主席国，斯方愿同中方保持密切配合，为解决乌克兰危机、加沙冲突等热点问题做出努力。

双方就乌克兰危机和加沙冲突交换了意见，一致同意安理会应为推动政治解决有关问题承担应尽责任，发挥应有作用。

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