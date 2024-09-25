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王毅会见瑙鲁外长安格明

2024年09月25日22:02 | 来源：新华网
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　　新华社纽约9月24日电　当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见瑙鲁外长安格明。

　　王毅说，今年1月，瑙鲁成为中国第183个建交国，回到坚持一个中国的大家庭，两国关系开启新的篇章。中瑙复交短短9个月，各领域合作已步入正轨，充分证明两国复交符合时代潮流，站在历史正确一边，两国关系正展现广阔前景，必将为瑙鲁人民带来更多福祉。中方高度重视中瑙关系，愿在平等相待、相互尊重基础上，同瑙方加强沟通和各层级交往，积极拓展务实合作，推动两国关系不断向前发展。希望瑙方继续恪守一个中国原则，旗帜鲜明支持中方正当主张，筑牢两国关系的政治基础。

　　安格明表示，同中国复交无疑是一个正确和历史性的决定。很高兴瑙鲁重续对华友谊，回归一个中国的大家庭。瑙鲁是一个小国，与中国的合作已经取得早期收获，让人民看到了实实在在的成果。期待同中方继续加强各领域合作，助力瑙鲁经济社会发展。感谢中方在多边场合仗义执言，维护包括瑙鲁在内小岛屿国家的正当权益。

　　双方还就日本福岛核污染水排海问题协调了立场。

(责编：白宇、卫嘉)

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