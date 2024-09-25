新华社联合国9月24日电 当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席中国－拉共体“四驾马车”外长第八轮对话。拉共体现任轮值主席国洪都拉斯外长雷纳主持对话，拉共体各成员国代表参加。

王毅表示，中国－拉共体“四驾马车”外长对话时隔五年再次召开，具有特殊意义。近年来，拉共体在加强对话协调、推动域内域外合作方面取得可喜成果，彰显了追求独立自主、联合自强的坚定决心，拉共体作为西半球最重要一体化组织的地位和影响不断增强。

王毅说，拉美和加勒比国家是“全球南方”重要组成部分，也是全球治理的积极参与者和贡献者。习近平主席高度重视中拉关系发展，同拉方领导人共同引领中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。双方政治互信持续深化，务实合作不断拓展，民心相知不断深化。中国连续多年保持拉美和加勒比第二大贸易伙伴国地位，地区22国加入高质量共建“一带一路”倡议，一批标志性重大项目稳步推进，合作潜力不断释放。双方就全球性议题保持良好沟通协作。中国和巴西共同发表《关于政治解决乌克兰危机的共识》，得到包括拉美国家在内100多个国家的响应。中拉论坛已正式运行10周年，成为推进中拉整体合作、加强双方发展战略对接、构建中拉命运共同体的最重要平台。双方要回顾梳理10年来的成果经验，规划下阶段合作重点，巩固深化中拉政治互信和互利合作，助力中拉命运共同体建设取得新发展。

王毅强调，中方愿继续秉持正确义利观，加强同拉美和加勒比国家团结合作，落实三大全球倡议，推进高质量共建“一带一路”同地区国家发展战略深度对接，推动中拉命运共同体建设走深走实，为中拉人民带来更多福祉。

拉共体成员国高度评价拉中合作取得的丰硕成果，高度赞赏中国为促进拉中合作、助力拉共体国家可持续发展做出的积极贡献。拉中论坛为促进双方关系发展发挥了重要作用，造福了双方人民。论坛成立10周年是一个重要里程碑，双方要以此为契机，设计好下阶段合作议程，深化对话交流，密切人员往来，使之成为未来合作的新起点。

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