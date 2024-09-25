新华社杜尚别9月25日电（记者周天翮）当地时间9月24日，塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达在杜尚别会见到访的中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清。

陈文清指出，中国和塔吉克斯坦是友好邻邦，在习近平主席和拉赫蒙总统的战略引领下，中塔关系不断提质升级，两国率先建立发展共同体和安全共同体。去年以来，两国元首共同宣布构建世代友好、休戚与共、互利共赢的中塔命运共同体，发展新时代全面战略合作伙伴关系，为两国关系未来发展指明了新方向，确立了新目标。

陈文清表示，当前，中国和塔吉克斯坦都处在国家发展振兴的关键阶段。中方愿同塔方一道，携手推动构建中塔命运共同体，积极践行三大全球倡议，推动共建“一带一路”走深走实，深化执法安全合作，妥善应对地区各类威胁挑战，更好造福两国人民。

拉苏尔佐达祝贺中华人民共和国成立75周年，表示塔方坚定支持习近平主席提出的三大全球倡议，希望在安全领域与中方深化务实合作，共同维护地区和平稳定。

访问期间，陈文清还分别会见了塔吉克斯坦安全会议秘书马赫穆德佐达、国家安全委员会主席亚季莫夫。

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