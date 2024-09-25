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王毅会见匈牙利外长西雅尔多

2024年09月25日16:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网纽约9月24日电 （记者李志伟）当地时间9月23日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见匈牙利外长西雅尔多。

王毅表示，习近平主席今年5月对匈牙利进行国事访问，7月欧尔班总理访华。在两国领导人战略指引下，中匈关系升格为新时代全天候全面战略伙伴关系，驶入“黄金航道”，处在历史最好时期。双方要落实好两国领导人达成的重要共识，保持高层交往势头，深化战略互信，坚定支持彼此维护各自核心利益。推动国家发展战略更紧密对接，拓展各领域合作，争取形成更多合作成果。当前国际形势进入动荡变革期，中匈两国作为全天候全面战略伙伴，应加强战略沟通，为世界注入更多稳定性。

王毅说，中方始终认为，中欧是伙伴而不是对手，中欧关系的基调是合作而不是竞争，发展前景是共赢而不是对抗。保护主义做法只会损害欧洲消费者利益，加剧中欧贸易紧张，通过协商妥善解决矛盾分歧才是正确出路。希望欧盟采取更为务实理性对华政策，推动中欧关系健康稳定发展。

西雅尔多表示，匈方正积极落实习近平主席访匈成果，愿同中方一道，推动各领域合作取得更多实实在在成果。匈中关系有了新定位，需要不断丰富合作内涵。中国一直为世界和平发挥着重要作用，匈方愿同中国加强合作，为此做出贡献。完全同意欧中是伙伴不是对手，应当合作而不是竞争。加征关税解决不了问题，只会导致双输。对华合作为匈牙利经济增长做出重要贡献。欧洲国家提升竞争力需要中国，欧中经贸合作将帮助欧洲更好地发展。匈牙利愿为推动欧中关系稳定发展做出积极努力。

双方还就乌克兰危机等共同关心的问题交换了意见。

(责编：于洋、刘慧)

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