人民网巴黎9月25日电 （记者于超凡）当地时间9月24日，中国数学家刘徽1800周年诞辰纪念活动在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部启幕，这是中国首次在联合国教科文组织成功申办以科学家诞辰为主题的周年纪念活动。中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记贺军科，联合国教科文组织自然科学助理总干事莉迪亚·亚瑟·布里托，中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育，韩国常驻联合国教科文组织代表朴尚美，阿塞拜疆常驻联合国教科文组织代表埃尔曼·阿卜杜拉耶夫等出席活动并致辞。

贺军科在致辞中表示，数学是中国古代最为发达的基础科学学科之一，也是世界古代数学极为重要的一条主流发展脉络。魏晋时期数学家刘徽作为中国古典数学理论的主要奠基人，在世界数学史上占有重要地位，其成书的《九章算术注》《海岛算经》影响了后世大量的数学家和数学著作。每个民族都有其灿烂文化和科技瑰宝，人类文明就是在交流互鉴中才发展进步到今天的。希望通过举办该活动，广泛弘扬古代先贤的科学精神，开展科技人文交流，增进世界不同文明交流互鉴，携手共建人类命运共同体，共创人类更加美好的未来。

莉迪亚·亚瑟·布里托在致辞时表示，刘徽是一位伟大的数学家，他的贡献为人类知识留下了深刻印记，他的创新精神至今仍然回响，他在几何学、逻辑学和数字系统方面的天才成就，塑造了数学的发展轨迹，并继续激励着全球的学者。此次纪念活动不仅是对他科学遗产的致敬，更是提醒我们数学科学在塑造未来中的重要价值。

该活动由中国科学技术协会、中国联合国教科文组织全国委员会共同主办，是中国首次在联合国教科文组织总部举办以科学家诞辰为主题的纪念活动，旨在向世界展现以刘徽为代表的中国古代先贤的伟大科学成就、卓越科学思想及对人类文明的杰出贡献。联合国教科文组织成员国代表，中外专家学者等百余人参加。

同期，九章流徽——中国古典数学理论奠基人刘徽专题展、刘徽学术思想国际研讨会等多场纪念活动在法国巴黎举办。

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