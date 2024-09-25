人民网纽约9月24日电 （记者李志伟）当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见德国外长贝尔伯克。

王毅表示，今年以来，中德高层密切互动，两国领导人为双边关系作出战略规划。经贸合作保持高水平发展，特别是绿色、数字、创新等新兴领域合作取得务实成果，充分体现中德关系的互利性、战略性。中国共产党二十届三中全会锚定中国式现代化目标，决定进一步全面深化改革，推进高水平对外开放。许多德国企业已经敏锐把握这一先机，积极开拓中国市场，上半年德国对华投资额创历史新高。中德作为世界第二、第三大经济体，从彼此发展中受益并共同为世界和平与繁荣作出贡献，也为世界注入稳定性。

王毅说，中方高度重视中德关系，愿同德方一道，增强政治互信，加深利益融合，进一步深化两国全方位战略伙伴关系。明年是中国和欧盟建交50周年，中欧关系半个世纪的历程充分说明，加强中欧合作符合双方利益，也有利于世界的稳定。中欧关系的基础在于互利合作，双方经济高度互补，可以实现一加一大于二。将经贸问题政治化，滥征关税不符合任何一方利益，不利于世界的绿色转型。希望德国和欧盟坚持开放合作，坚持对话协调，妥善处理有关问题，共同维护国际贸易规则和公平竞争环境。

贝尔伯克表示，中国是德国最重要的贸易伙伴，两国合作互利共赢，领域广阔。德国坚持一个中国政策没有任何变化。德方同样认为应坚持自由贸易和公平竞争，通过开放透明的对话协商解决遇到的问题，维护国际贸易规则和秩序。作为世界上最大的单一市场，欧盟应努力保持市场开放。德方重视中国在国际事务中的重要作用，愿同中方加强在联合国等多边机制的协调，积极推动欧盟与中国关系的发展。

王毅祝贺德国作为共同协调员推动未来峰会取得成功，表示中国一贯支持联合国在国际事务中发挥核心和主导作用，愿同包括德国在内的各方加强协调，推动联合国和安理会切实把维护和平与安全的责任承担起来。

双方就乌克兰危机、中东局势等交换了意见。

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