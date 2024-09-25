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百余国在联合国人权理事会反对将人权问题政治化

2024年09月25日15:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林9月25日电 （记者徐馨）24日，在联合国人权理事会第57届会议期间，针对美国等一小撮国家在会议上发言攻击抹黑中国人权状况，100多个国家以共同发言、单独发言等不同方式，支持中方正义立场，反对将人权问题政治化。

古巴代表包括中国在内的近80国作共同发言，强调尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则。新疆、香港、西藏事务是中国内政，反对将人权问题政治化，搞双重标准，反对以人权为借口干涉别国内政。各方应恪守《联合国宪章》宗旨和原则，遵循普遍性、公正性、客观性和非选择性等原则，尊重各国人民根据国情自主选择发展道路的权利。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭代表“对话合作促人权之友小组”作共同发言，指出当前人权理事会政治化和极化氛围加剧。人权理事会不是对抗施压的场所，应为各国通过对话交流积累信任、推进合作发挥应有作用。

乌干达代表不结盟运动、委内瑞拉代表捍卫《联合国宪章》之友小组、冈比亚代表非洲组等发言支持中国立场，指出各方应客观看待别国人权状况，在平等和相互尊重的基础上就人权问题开展对话与合作，避免采取选择性和双重标准做法，共同抵制将人权问题政治化、工具化、武器化的错误行径。

中国代表团还发言介绍了中国人权保障的真实情况，揭露美国等国家自身存在的严重侵犯人权行为，敦促这些国家采取切实行动有效保护人权，多为国际人权事业做些实事。

(责编：于洋、杨牧)

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