人民网阿斯塔纳9月24日电 （记者李强）9月24日，中国驻哈萨克斯坦大使张霄偕夫人李军参赞在使馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。哈第一副总理斯克利亚尔，外交部副部长瓦西连科、巴卡耶夫，数字发展、创新及航空航天工业部第一副部长图列乌申，国防部副部长阿赫梅季耶夫，陆军总司令祖苏波夫，空防军总司令科萨诺夫，海军总司令布拉姆巴耶夫，国安委副主席拉希姆别尔季耶夫、库纳巴耶夫，内务部办公厅主任别基耶夫，国民卫队副司令乌姆别托夫，对外政策研究院院长努尔加利耶夫，阿斯塔纳国际大学校长伊尔萨利耶夫，欧亚大学校长萨德科夫，驻哈使节和国际组织代表，在哈中资机构、华侨华人和留学生代表，使馆全体外交官等共约400人出席。

张霄大使致辞。人民网记者 李强摄

张霄在致辞中回顾新中国取得辉煌发展成就。他表示，在中国共产党的坚强领导下，中国用短短几十年走完发达国家几百年工业化历程，创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，一跃成为全球制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第一大国、外汇储备第一大国和世界第二大经济体，成为全球经济增长当之无愧的第一引擎。

张霄指出，中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署，中国正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，将为推动实现世界各国现代化提供新机遇。中国将坚定不移走和平发展道路，积极倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

张霄强调，中哈不仅是山水相连、命运与共的好邻居，也是互利合作、互惠共赢的好伙伴，还是情真意切、互学互鉴的好朋友。在习近平主席和托卡耶夫总统战略引领下，中哈关系步入新的“黄金三十年”，双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，共建“一带一路”高质量推进，人文交流硕果累累。中国已成为哈第一大贸易伙伴和重要投资来源国，今年1月至8月两国贸易额达291亿美元，同比增长15.6%。中方愿同哈方一道，以习近平主席成功访哈为契机，做现代化道路上的“同路人”，共同落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体。

活动现场。人民网记者 李强摄

哈第一副总理斯克利亚尔代表哈政府向中方致以最热烈的国庆祝贺。他表示，新中国成立75年来走过非凡发展历程，在国际上树立了促进人民福祉和社会公平的光辉榜样。在习近平主席的英明和坚强领导下，亿万中国人民正凝心聚力，朝着国家建设的宏伟目标奋勇前进。

斯克利亚尔指出，哈方高度重视对华关系。在两国元首亲自关心和推动下，哈中关系不断取得跨越式发展，达到永久全面战略伙伴关系的高水平。双方政治互信不断巩固，共建“一带一路”高质量发展，经贸、互联互通、投资、教育、科技、旅游等领域合作持续推进，哈中关系正开启又一个“黄金三十年”。

来宾盛赞新中国成立75年来取得的伟大发展成就，肯定中国作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者为国际和平与发展事业所作贡献，相信中国式现代化将为包括哈萨克斯坦在内的世界各国提供新机遇。

现场演出。人民网记者 李强摄

招待会现场播放了关于习近平主席对哈进行国事访问、高质量共建“一带一路”及中哈关系和各领域合作成果视频。孔子学院师生、华侨华人代表表演了古筝独奏《我的祖国》、原创贯口《“一带一路”地理图》、冬不拉歌曲独唱《可爱的一朵玫瑰花》、歌曲独唱《我爱你，中国》等节目。现场气氛庄重喜庆，热烈友好。

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