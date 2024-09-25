新华社法兰克福9月24日电 综述｜德国氢能发展提速需破解多重难题

新华社记者刘向

2024年莱茵-鲁尔氢能峰会近日在德国鲁尔工业区的杜伊斯堡、多特蒙德、埃森三地举行，会议主题包括工业脱碳转型、如何把莱茵-鲁尔地区打造成未来欧洲氢能之都等。约600名政商界、工业界与会人士围绕如何破解德国氢能产业发展的多重难题展开讨论，就氢能政策规划、市场启动等献计献策。

氢气按工业制备途径及其过程中碳排放量由低到高，可分为绿氢、蓝氢和灰氢等。其中最为环保的是绿氢，它是指利用可再生能源电解水制取的氢气，全程不产生碳排放；而蓝氢是指利用天然气制取氢气，并将产生的二氧化碳捕集和储存。

氢能是德国实现能源转型的核心支柱，绿氢是钢铁、化工行业以及货运和航空业等能源密集型产业实现脱碳的一个关键途径，为此德国政府于2020年发布首版《国家氢能战略》。莱茵-鲁尔地区拥有众多工业企业和科研机构，致力于转型为欧洲最现代、最环保的工业基地，打造成未来欧洲的氢能之都。

2023年7月德国新版《国家氢能战略》指出，到2030年进一步提升德国在氢能技术上的领先地位，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链。该战略还提出，大幅提升德国电解氢能力，计划到2030年将电解氢能力从5吉瓦提高到至少10吉瓦；此外还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。

在此次聚焦氢能产业的会议上，与会者认为，德国氢能市场启动进展缓慢，实现《国家氢能战略》提出的目标面临多重困难，其中改进完善政策法规和激励机制仍是氢能发展的最大挑战。在缺乏政策规划确定性等因素影响下，工业界必要投资受阻。

科隆大学能源经济研究所开展的最新德国“氢能市场指数”调查显示，当前氢气的生产商和用户企业都在犹豫是否投资，因为不确定这些投资何时以及是否能得到回报。

德国钢铁工业协会能源与气候政策负责人罗德里克·赫曼表示，只要用户无法明确表示何时会使用多少氢气，供给方就很难对设备进行投资。尤其是作为重要氢气用户的钢铁行业，在氢能经济启动中扮演着关键角色，成为市场需求的“锚”。但钢铁行业需要一个可预测的激励框架，以及具有竞争力的氢气价格。

莱茵集团旗下的莱茵电力欧洲公司氢能首席运营官索普娜·苏瑞说：“氢能正在加速发展，现在需要合适的框架和需求激励，才能让各个项目形成区域集群，进而发展出氢能市场。”

蒂森克虏伯新纪元公司首席执行官波尼克瓦认为，政府需要改进相关法规和激励机制等，尤其需要对大型设施提供资助，并大规模建设基础设施。

事实上，德国政府已致力于加快氢能基础设施建设。德国政府2023年发布“氢能核心管网”计划，到2032年将在全德铺设9700公里管道（其中约60%管道将利用现有天然气管线），连接港口、工业区、发电厂和储存设施，总投资将达198亿欧元。此外，德国在布龙斯比特尔、施塔德和威廉港正建造用于接收液态氢的船运码头。

与会者指出，氢气价格是决定德国氢能战略成功的关键因素。波鸿鲁尔大学经济学家格雷厄姆·威尔认为，当前的《国家氢能战略》在经济上是难以承受的。绿氢的实际成本大幅高于之前预期，许多氢能项目在经济上并不可行。他建议，在绿氢成本大幅降低之前，应该全力推动蓝氢发展，否则将没有机会启动氢气市场。

德国化学工业联合会主席沃尔夫冈·格罗瑟·恩特鲁普表示，蓝氢生产成本低于绿氢，在2045年德国实现碳中和之前，各方应共同努力使我们看到明确的蓝氢应用前景。

根据新版《国家氢能战略》，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口。德国燃气与水务协会主席杰拉德·林克说：“在迈向碳中和过程中，蓝氢对于弥补进口缺口不可或缺，这将是一个重要信号。”

(责编：徐祥丽、张悦)