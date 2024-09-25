新华社东京9月25日电（记者钱铮）日本山形大学、美国IBM托马斯·沃森研究中心等机构在新一期美国《国家科学院学报》周刊上报告说，借助人工智能提前筛选，他们仅用6个月的实地调查就新发现了303个描绘人类自身和家畜的秘鲁纳斯卡地画，这些地画可能是个人或小集团之间共享信息的“留言板”。

山形大学24日发布新闻公报说，秘鲁的纳斯卡地画作为联合国世界文化遗产而闻名。这些地画至少是2000多年前绘制的，于20世纪30年代首次被发现。在迄今的研究中，考古学家们确认了描绘动植物等的地画430个，其中的318个由山形大学纳斯卡研究所利用遥感技术发现。然而，纳斯卡高原有约400平方公里，如此广袤的区域全靠肉眼检查航拍照片来确定实地调查的候选对象效率很低，实施整个区域的全面实地调查也不切实际。

借助IBM托马斯·沃森研究中心的高性能AI模型，考古人员得以圈定了存在地画可能性较高的区域。在确定的1309个候选区域中，考古人员对其中的约四分之一进行了实地调查，仅用6个月时间就新发现了303个地画。

在没有文字记载的安第斯文明中，图画包含着很多重要的社会信息。发现地画数量的增加使对纳斯卡高原地画的主题和分布等的分析成为可能。分析显示，此次发现的浮雕式地画一般规模较小，主要描绘人类自身、人类饲养的家畜以及加工的动物首级。这类地画通常分布于纳斯卡高原许多曲折的小路沿线，推测可能是个人或小规模集团绘制的，用于共享一些信息，类似“留言板”。而巨大的线型地画主要描绘野生动物，推测可能是社区为仪式活动所绘制并使用。

公报说，使用AI工具大大提高了发现地画的效率，考古人员今后对剩余的候选区域进行实地调查，很可能发现更多地画。

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