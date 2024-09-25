人民网兴实达9月24日电 （记者谢佳君）9月24日，中国驻缅甸大使馆向第17号中缅友谊学校——额麦恩中学捐赠课桌椅和学习用品。驻缅使馆李千国参赞，缅甸伊洛瓦底省政府代表、省教育局副局长多温，中国乡村发展基金会缅甸办公室主任林媛以及额麦恩村所属地方镇区官员、学校师生等300余人出席仪式。

李千国参赞发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

李千国在致辞中表示，中缅地缘相近、人缘相亲、文缘相通，两国均有尊师重教的传统，教育是双方人文交流和务实合作的重要领域。青年是中缅两国的未来，希望同学们学有所成，成为中缅友谊的见证者和建设者。

多温副局长发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

多温在仪式上代表缅甸政府感谢中方捐赠，表示中缅友谊学校项目改善了当地基础教育办学条件。

额麦恩村中学学生在欢迎仪式上。人民网记者 谢佳君摄

额麦恩村中学位于伊洛瓦底省兴实达市，是当地为数不多的具有缅甸十年级教学资质的完全中学，接收附近多个村庄的适龄儿童和青少年就学。2018年，中缅双方将额麦恩村中学确定为第17号中缅友谊学校。

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