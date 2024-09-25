人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中缅友谊学校——额麦恩中学助学捐赠活动成功举行

2024年09月25日13:21 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网兴实达9月24日电 （记者谢佳君）9月24日，中国驻缅甸大使馆向第17号中缅友谊学校——额麦恩中学捐赠课桌椅和学习用品。驻缅使馆李千国参赞，缅甸伊洛瓦底省政府代表、省教育局副局长多温，中国乡村发展基金会缅甸办公室主任林媛以及额麦恩村所属地方镇区官员、学校师生等300余人出席仪式。

李千国参赞发表致辞-人民网记者谢佳君摄

李千国参赞发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

李千国在致辞中表示，中缅地缘相近、人缘相亲、文缘相通，两国均有尊师重教的传统，教育是双方人文交流和务实合作的重要领域。青年是中缅两国的未来，希望同学们学有所成，成为中缅友谊的见证者和建设者。

多温副局长发表致辞-人民网记者谢佳君摄

多温副局长发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

多温在仪式上代表缅甸政府感谢中方捐赠，表示中缅友谊学校项目改善了当地基础教育办学条件。

额麦恩村中学学生在欢迎仪式上-人民网记者谢佳君摄

额麦恩村中学学生在欢迎仪式上。人民网记者 谢佳君摄

额麦恩村中学位于伊洛瓦底省兴实达市，是当地为数不多的具有缅甸十年级教学资质的完全中学，接收附近多个村庄的适龄儿童和青少年就学。2018年，中缅双方将额麦恩村中学确定为第17号中缅友谊学校。

(责编：于洋、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部