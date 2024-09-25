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“天涯共此时——青岛之夜”活动在开罗举办

2024年09月25日13:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗9月25日电 （记者黄培昭、沈小晓）“天涯共此时——青岛之夜”活动当地时间23日在开罗举办，埃及旅游和文物部部长代表、副部长尤姆娜·巴哈尔，阿拉伯国家联盟助理秘书长哈利勒·泽瓦迪、艾哈迈德·赫塔比、穆罕奈德·莱阿朱齐，山东省委常委、青岛市委书记曾赞荣，中国驻埃及使馆公使张涛、参赞兼开罗中国文化中心主任张易等130余位中外嘉宾出席。

张涛在致辞中表示，2024年是中埃建立全面战略伙伴关系十周年和“中埃伙伴年”，中方愿同埃方共同推动中埃关系迈向下一个更加辉煌的十年，并诚挚欢迎埃及朋友赴华领略中国的山海之美。

尤姆娜向现场来宾致以中秋问候并表示，截至目前，今年中国赴埃游客人数大幅增长，埃方将与中方携手，继续加强两国在旅游和文物领域的交流与合作。

曾赞荣在致辞中表示，希望以此次活动为契机，以文化交流为桥梁，进一步深化青岛与埃及在经贸、文旅、港口、媒体等各领域务实合作，谱写互利共赢新篇章。

演出在一曲气势磅礴的二胡齐奏《赛马》中落下帷幕，现场观众纷纷起立致意，掌声经久不息。

此外，活动现场还设置了传统茶道、非遗文创、风光图片等互动展区，立体呈现中华文化魅力，吸引埃及民众到青岛感受大美中国。

本次活动由中国文化和旅游部、中国驻埃及使馆、青岛市人民政府主办，开罗中国文化中心、青岛市文化和旅游局承办。

(责编：于洋、刘慧)

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